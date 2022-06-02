Düzce'de sevgilisiyle tartışan kadın köprüye çıktı

DÜZCE'de sevgilisiyle tartıştıktan sonra köprüye çıkan genç kadın, polis ekiplerince köprüden indirildi. Bayılan genç kadın, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Genç kadını o halde gören erkek arkadaşı da panikleyerek bayıldı.

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DÜZCE'de Özbekistan uyruklu S.N.F.T., sevgilisiyle tartışmasının ardından Kervan Köprüsü'nün üzerine çıkarak korkulukların arkasına geçti. Genç kadını köprünün üstünde gören vatandaşlar ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

D-100 karayolu İstanbul istikameti trafiğe kapatılırken genç kadının sevgilisi G.P. de olay yerine gelerek kız arkadaşını ikna etmeye çalıştı. İtfaiye ekiplerinin hava yastığı açtığı esnada bir anlık dalgınlıktan istifade eden polis ekipleri genç kadını kurtardı. Bayılan S.N.F.T., sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Genç kadını o halde gören erkek arkadaşı da panikleyerek bayıldı. Çiftin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.