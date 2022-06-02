BIST 2.602
DOLAR 16,47
EURO 17,76
ALTIN 989,86
HABER /  POLİTİKA

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı: Herkes duysun!

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı: Herkes duysun!

Millet İttifakı'nda adaylık karmaşası sürerken, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Bursa'da yaptığı konuşmasında CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı.

Abone ol

CHP Bursa İl Başkanlığı'na geçen Veli Ağbaba, burada düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunduktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Bizim adayımız Kemal Kılıçdaroğlu'dur"
Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarına değinen Veli Ağbaba, "Bursa'dan söyleyelim. Bizim adayımız 6'lı masayı kuran Kemal Kılıçdaroğlu'dur" diyerek CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu açıkladı.

ÖNCEKİ HABERLER
Düzce'de sevgilisiyle tartışan kadın köprüye çıktı
Düzce'de sevgilisiyle tartışan kadın köprüye çıktı
Otomobil ve hafif ticari araç pazarı mayıs verileri açıklandı
Otomobil ve hafif ticari araç pazarı mayıs verileri açıklandı
AB ülkesinden radikal karar! Bir paket sigara 822 lira olacak
AB ülkesinden radikal karar! Bir paket sigara 822 lira olacak
AB, Rusya'dan petrol ithalatını da yasaklayan yaptırım paketine onay verdi
AB, Rusya'dan petrol ithalatını da yasaklayan yaptırım paketine onay verdi
Diyarbakır'da yıldırım isabet eden çocuk hayatını kaybetti
Diyarbakır'da yıldırım isabet eden çocuk hayatını kaybetti
İstanbul'da fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu
İstanbul'da fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu
Mevlüt Çavuşoğlu: Ülkeler sürekli bizi arıyor!
Mevlüt Çavuşoğlu: Ülkeler sürekli bizi arıyor!
JPMorgan'dan dikkat çeken rapor! Türkiye tahmini yükseltildi
JPMorgan'dan dikkat çeken rapor! Türkiye tahmini yükseltildi
Terör örgütünün korkusu dağları aştı: Türkiye'yi durdurun
Terör örgütünün korkusu dağları aştı: Türkiye'yi durdurun
Bakan Akar, Romanya Cumhurbaşkanı Iohannis ile görüştü
Bakan Akar, Romanya Cumhurbaşkanı Iohannis ile görüştü