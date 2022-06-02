CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı: Herkes duysun!

Millet İttifakı'nda adaylık karmaşası sürerken, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Bursa'da yaptığı konuşmasında CHP'nin cumhurbaşkanı adayını açıkladı.Abone ol
CHP Bursa İl Başkanlığı'na geçen Veli Ağbaba, burada düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunduktan sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.
"Bizim adayımız Kemal Kılıçdaroğlu'dur"
Cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarına değinen Veli Ağbaba, "Bursa'dan söyleyelim. Bizim adayımız 6'lı masayı kuran Kemal Kılıçdaroğlu'dur" diyerek CHP'nin Cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu açıkladı.