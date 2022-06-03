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Kaza yapıp takla attığı lüks otomobilinin camından çıkıp kaçtı polis yaralı halde buldu

Kaza yapıp takla attığı lüks otomobilinin camından çıkıp kaçtı polis yaralı halde buldu

Kocaeli’de önünde seyir halinde olan otomobile çarpan lüks otomobil, takla atıp yan dönerek durabildi. Sürücüsü ise otomobilin penceresinden çıkarak olay yerinden kaçtı. Bir süre sonra yaralı halde bulunan şahıs, hastaneye kaldırıldı.

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Kaza, gece saatlerinde İzmit ilçesine bağlı Ömerağa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.Y. idaresindeki 06 CIV 865 plakalı Audi marka lüks otomobil, önünde seyir halinde olan Muhammed Emin Yeten idaresindeki 41 HS 865 plakalı Peugeot marka otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle Audi marka otomobil takla atarak yan döndü. Sürücü ise camdan çıkarak kaza yerinden uzaklaştı. Kazayı görenler tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerinin yaptığı aramalar neticesinde kaçan sürücü T.Y., yaralı halde bulunup sağlık ekiplerine teslim edildi. Kazadan dolayı takla atan otomobil, çekici ve vatandaşların yardımıyla yoldan kaldırıldı. Yaklaşık 1 saat kapalı kalan yol, aracın kaldırılması neticesinde yeniden trafiğe açıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kazayı anlatan öndeki Peugeot marka otomobilin sürücüsü Muhammed Emin Yeten, “Sağa sinyal verdim. Bir anda arkadan vurdu, arabayı toparlayamadım, kaldırıma doğru girdim. Çok süratliydi” dedi.
Olaya tanık olan vatandaş Furkan Sarıtaş ise, “Olay, pidecinin önünde oldu. Bir anda ‘küt’ diye bir ses geldi. Arabanın yan yattığını gördüm. Ondan sonra da buraya kadar sürüklendiğini gördüm. Aracın sürücüsünün de camdan çıktığını gördüm” ifadelerini kullandı.

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