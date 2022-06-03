UEFA Uluslar Ligi'nde ilk hafta sonuçları

UEFA'nın milli takım düzeyindeki organizasyonunun ilk haftasında A, B, C ve D liglerinde 10 maç oynandı.Abone ol
UEFA Uluslar Ligi'nde ilk hafta 10 karşılaşmayla sürdü.
UEFA'nın milli takım düzeyindeki organizasyonunun ilk haftasında A, B, C ve D liglerinde 10 maç oynandı.
Avrupa futbolunun iki önemli takımının karşı karşıya geldiği A ligi 2. grup maçında İspanya, Portekiz'i konuk etti.
Karşılaşma, İspanya'dan Morata'nın 25 ve Portekiz'den Horta'nın 82. dakikada attığı gollerle 1-1 tamamlandı.
Alınan sonuçlar şöyle:
A Ligi
2. Grup: İspanya-Portekiz: 1-1
Çekya-İsviçre: 2-1
B Ligi
2. Grup: İsrail-İzlanda: 2-2
4. Grup: Slovenya-İsveç: 0-2
Sırbistan-Norveç: 0-1
C Ligi
2. Grup: Kıbrıs Rum Kesimi-Kosova: 0-2
Kuzey İrlanda-Yunanistan: 0-1
4. Grup: Gürcistan-Cebelitarık: 4-0
Bulgaristan-Kuzey Makedonya: 1-1
D Ligi
2. Grup: Estonya-San Marino: 2-0