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Tekirdağ merkezli 10 ilde HDK operasyonu çok sayıda il başkanına gözaltı kararı

Tekirdağ merkezli 10 ilde HDK operasyonu çok sayıda il başkanına gözaltı kararı

Tekirdağ merkezli 10 ilde terör örgütü PKK/KCK'ya bağlı olarak hareket eden Halkların Demokratik Kongresi (HDK) yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

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Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Tekirdağ merkezli 10 ilde terör örgütü PKK’ya bağlı olarak hareket eden Halkların Demokratik Kongresi (HDK) yapılanmasına yönelik operasyon başlatıldı.

Aralarında HDP MYK üyesi Emin Orhan, HDP’nin Tekirdağ, Edirne, Kırklareli ve Bingöl il eş başkanları ile HDP genel merkez dil ve kültür komisyonu üyesinin de olduğu, HDK’nın sözde Trakya meclisi içerisinde faaliyet yürüten 42 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İL BAŞKANLARINA GÖZALTI KARARI
Şafak vakti harekete geçen ekipler Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, İzmir, Muğla, İstanbul, Manisa, Bursa, Bingöl, Mardin ve Çanakkale’de belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar gerçekleştiriyor.

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Hakkında gözaltı kararı verilen 42 şüpheli arasında HDP MYK üyesi Emin Orhan, HDP’nin Tekirdağ il eş başkanı Hüseyin Güzel, Edirne il eş başkanı Melahat Çelik, Kırklareli il eş başkanı Yakup Aslan, Bingöl il eş başkanı Sadet Fırat ve HDP genel merkez dil ve kültür komisyonu üyesi Kenan Yıldız, Tekirdağ HDP eski il başkanları Ömer Güven ile Alev Ateş’te bulunuyor.

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