Gezici'nin son seçim anketi açıklandı muhalefeti buz kesen sonuçlar çıktı

Gezici Araştırma, yaptığı son ankette katılımcılarına milletvekili seçimlerine dair soru yöneltti. Buna göre, AK Parti'nin oyu yüzde 35,4, CHP'nin oyu yüzde 26,7 olarak belirlendi.

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Gezici Araştırma, Türkiye genelinde yaptığı 28-29 Mayıs tarihli anket sonucunu açıkladı.

Buna göre, katılımcılara "Yarın milletvekili seçimi olsa kime oy verirsiniz?" sorusu soruldu.

Katılımcıların verdiği yanıtlara göre AK Parti'nin oyu yüzde 35,4, CHP'nin ise yüzde 26,7 oldu.

HDP ve İyi Parti oyları yüzde 11,2 olarak görülürken iktidar ortağı MHP barajın 1 puan üstünde kalıyor.

Yüzde 8,8 oy oranına sahip MHP'yi Ali Babacan'ın kurduğu DEVA Partisi yüzde 2,1 ile takip ediyor.