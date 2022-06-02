Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nin yeni planı hazır! Atatürk havalimanı'nda neler olacak?
ATATÜRK Havalimanı'nın Millet Bahçesi'ne dönüştürülmesiyle ilgili imar planının ayrıntıları ortaya çıktı. Cami, kültürel tesis, sosyal tesis, hastane, kafeterya, millet kütüphanesi, etnospor alanları, spor alanları, çay bahçeleri... İşte Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin yeni yapılan planları...
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk fidanını İstanbul'un fethinin yıldönümünde çok kalabalık bir mitingle diktiği Atatürk Havalimanı millet bahçesinin yeni planı ortaya çıktı. İstanbul'un anayasası kabul edilen 1/100 bin ölçekli Çevre Düzeni Planı'nda yapılan değişiklik ile “havalimanı” ve “askeri alan ve askeri güvenlik bölgesi” fonksiyonları, “Millet Bahçesi” ve “Kentsel ve Bölgesel Sosyal Altyapı Alanı” olarak değiştirilmişti. 1 Haziran 2022 tarihinde de proje için gerekli alt ölçekli uygulama imar planı değişikleri bakanlık tarafından itirazlar için askıya çıkarıldı.
2 milyon 818 bin metrekare
Plan açıklama raporunda, toplam 7 milyon 270 bin 111 metrekarelik Atatürk Havalimanı'nın kullanım dışı kalan kuzey pistlerini, hangar binalarını ve terminal binasının bir kısmını kapsayacak şekilde toplam 2 milyon 818 bin 979 metrekarelik kısmının Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi yapılmasına yönelik mekânsal planlar hazırlanmasının amaçlandığı kaydedildi.
Cami, kültürel tesis, sosyal tesis, hastane
Planlama içerisinde 2 milyon 818 bin 979 metrekarelik alan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi, 175 bin 500 metrekarelik alan hastane, 443 bin metrekarelik alan sosyal tesis alanı, 870 bin 103 metrekarelik alan kültürel tesis alanı, 52 bin 418 metrekarelik alan cami, 570 bin 503 metrekarelik alan fuar alanı olarak tanımlandı. Atatürk Havalimanı'nın mevcut faaliyetleri itibariyle 2 milyon 297 bin 997 metrekarelik alanının korunduğu kaydedildi.
Etnospor için alan alan ayrıldı
Planda Etnospor için de alan ayrıldığı görüldü. Dünya Etnospor Konfederasyonu, 5. Kültür Festivali’ni de 9-12 Haziran 2022 tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı’nda gerçekleştireceğini duyurdu.