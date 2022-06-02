Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nin yeni planı hazır! Atatürk havalimanı'nda neler olacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilk fidanını İstanbul'un fethinin yıldönümünde çok kalabalık bir mitingle diktiği Atatürk Havalimanı millet bahçesinin yeni planı ortaya çıktı. İstanbul'un anayasası kabul edilen 1/100 bin ölçekli Çevre Düzeni Planı'nda yapılan değişiklik ile “havalimanı” ve “askeri alan ve askeri güvenlik bölgesi” fonksiyonları, “Millet Bahçesi” ve “Kentsel ve Bölgesel Sosyal Altyapı Alanı” olarak değiştirilmişti. 1 Haziran 2022 tarihinde de proje için gerekli alt ölçekli uygulama imar planı değişikleri bakanlık tarafından itirazlar için askıya çıkarıldı.