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Yusuf Yerkel'in evlat acısı! Uzun süredir verdiği yaşam mücadelesinden acı haber geldi

Yusuf Yerkel'in evlat acısı! Uzun süredir verdiği yaşam mücadelesinden acı haber geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başbakanlığı döneminde Özel Kalem Müdür Yardımcılığı yapan ve geçtiğimiz aylarda Frankfurt'a ticari ataşe olarak atan Yusuf Yerkel'in yoğun bakımda tedavi gören oğlu vefat etti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlık görevindeyken eski Özel Kalem Müdür Yardımcısı Yusuf Yerkel uzun bir süredir tedavi gören oğlu Emir Zahit'in vefat ettiği haberini duyurdu.

Yerkel sosyal medyadan paylaştığı mesajında "Minik kuzumuz yavrumuz canımız Emir Zahitimiz melek oldu. Bu fani dünyadaki 3 yıllık çileli yolculuğunu tamamlayıp, ebedi aleme göç eyledi. Artık bize düşen, güzel bir sabırdır…" dedi.

Yerkel, Manisa'nın Soma ilçesinde 2014'teki maden faciasından sonra protesto eylemlerinde çıkan arbedede tekme olayıyla gündeme gelmişti.

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