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Cüneyt Arkın paylaştı! Yeşilçam’ın 'Rambo'su Sönmez Yıkılmaz vefat etti

Cüneyt Arkın paylaştı! Yeşilçam’ın 'Rambo'su Sönmez Yıkılmaz vefat etti

Yeşilçam'da yardımcı rollerde oynayan Türk sinemasının Rambosu olarak bilinen Sönmez Yıkılmaz, 77 yaşında vefat etti.

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Türk sinemasının Rambosu olarak bilinen Sönmez Yıkılmaz, 77 yaşında vefat etti.

Sönmez Yıkılmaz'ın cenazesinin, yarın Teşvikiye Camisi'nde kılınacak namazın ardından son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

Cüneyt Arkın, sosyal medya hesabından Yıkılmaz ile birlikte çekilen fotoğraflarını "İçimden bir parça koptu, İyi dost, Yeşilçam'ın vefakâr emekçisi, Sönmez Yıkılmaz'ın vefat haberini üzüntüyle öğrendim. Onlar olmadan Yeşilçam eksik olurdu. Karakter oyuncuları olmadan Türkiye’de film çekilmezdi. Çünkü onlar filmin kokusu, tadı, her şeyiydi. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dilerim... Sinema camiamızın başı sağolsun" notuyla paylaştı.

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