NBA yıldızı LeBron James dolar milyarderleri listesine girdi

ABD'li basketbol oyuncusu LeBron James'in serveti 1 milyar doları aştı. LeBron James aktif basketbol hayatına devam ederken milyarderler listesine giren ilk basketbolcu oldu.

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Los Angeles Lakers'ın dünyaca ünlü yıldızı LeBron James milyarderler listesine girdi. Forbes'in yaptığı duyuruda Amerikalı yıldız aktif spor hayatına devam ederken milyarder olan ilk basketbolcu oldu.

Süper yıldız geçtiğimiz yıl 121 milyon Dolar kazandı ve servetinin değeri 1 milyar Dolar'ı aştı. NBA'in en büyük oyuncularından Michael Jordan ise basketbolu bıraktıktan sonra milyarderler listesine adını yazdırabildi. Jordan'ın serveti 2014'te 1 milyar Dolar'ı geçti.

2014 yılında GQ dergisine konuşan LeBron James milyarder olmanın hedeflerinden biri olduğunu aktarırken, "Açıkçası işimi genişletmek istiyorum. Umarım milyarder olabilirim. Bunun için heyecanlıyım" ifadelerini kullanmıştı.

LeBron James NBA'de formasını giydiği Cleveland Cavaliers, Miami Heat ve Los Angeles Lakers'tan 385 milyon Dolar'dan fazla kazandı. James ayrıca NBA'de en yüksek ücret kazanan basketbolcular arasında bulunuyor. LeBron James basketbol haricinde ise 900 milyon Dolar civarında gelir elde etti.

18 yaşından itibaren Nike ile anlaşması bulunan Amerikalı yıldız AT&T, PepsiCo ve Walmart gibi büyük şirketlerle sponsorluk anlaşması imzaladı.

LeBron James hali hazırda Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un hissedarları arasında yer alıyor.