2022 Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı! Mayısta aylık enflasyon yüzde 2.98, yıllık yüzde 73.50

TÜİK Mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon aylık yüzde 2.98, yıllık ise yüzde 73.50 oldu... ENAG'ın Mayıs ayı enflasyon rakamları ise iç karartıcı...

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Tüm piyasanın gözü kulağı Türkiye İstatistik Kurumu'ndan (TÜİK) gelecek Mayıs ayı enflasyon rakamlarındaydı. TÜİK Mayıs ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon aylık 2.98, yıllık ise 73.50 çıktı... Mayıs ayında yıllık çekirdek enflasyon yüzde 56,02 olarak gerçekleşti. Nisan ayında yıllık enflasyon yüzde 69, 97 olarak açıklanmıştı.

Üretici enflasyonu yüzde 132'yi aştı

Veriler üretici fiyatlarındaki artış ivmesinin de devam ettiğini gösterdi. TÜİK verilerine göre, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) mayısta yıllık yüzde 132,16, aylık yüzde 8,76 arttı. Söz konusu yıllık artış Mart 1995'ten bu yana kaydedilen en hızlı yükseliş oldu. Öte yandan, üretici enflasyonunda üç haneli seviyeler 2022 Şubat’tan bu yana sürüyor. Şubatta yıllık yüzde 105,01 artan endeks, martta yıllık yüzde 114,97’ye çıktıktan sonra nisan ayında da yüzde 121,82’ye tırmanmıştı.

Yıllık olarak en yüksek artış ulaştırmada

TÜİK verilerine göre bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, yüzde 107,62 ile ulaştırma, yüzde 91,63 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 82,08 ile ev eşyası oldu.

Yıllık en düşük artış yüzde 19,81 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla yüzde 27,48 ile eğitim, yüzde 29,80 ile giyim ve ayakkabı ve yüzde 37,74 ile sağlık oldu.

Beklenti yüzde 76,2 olmuştu

Bloomberg HT Araştırma Birimi'nin düzenlediği enflasyon anketine göre, ankete katılan 21 kurumun medyan beklentisi Mayıs ayında TÜFE’nin aylık yüzde 4,6; yıllık yüzde 76,2 seviyesinde artacağı yönünde oldu.

Mayıs ayı enflasyonu için en düşük beklenti aylık yüzde 2,4, en yüksek beklenti ise yüzde 8,15 seviyesinde gerçekleşti.

Türk-İş ve İTO enflasyon verilerinde artış sürmüştü

Enflasyon açısından öncü göstergeler olarak kabul edilen Türk-İş Ankara gıda enflasyonu ve İTO İstanbul perakende fiyatlar endeksi Mayıs ayında enflasyonda yükselişin sürdüğüne işaret etti.

Türk-İş gıda enflasyonu yıllık bazda Mayıs'ta yüzde 107 olarak kaydedildi.

Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin “gıda için” yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 13,04 oranında gerçekleşti. Beş aylık değişim oranı yüzde 46,85 oranında oldu.

İstanbul'da ise perakende fiyatlar Mayıs ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 87,35 artış kaydetti.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) verilerine göre bu artış 1998'den bu yana görülen en yüksek artış oldu.

Aylık bazda artış ise yüzde 5,84 olarak kaydedildi.

İTO verilerine göre Mayıs'ta toptan fiyatlarda yıllık yüzde 79,12; aylık olarak ise 5,76 artış oldu.