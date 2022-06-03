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Haziran ayı kira zam oranı belli oldu! Kira artış oranlarına bakın

Haziran ayı kira zam oranı belli oldu! Kira artış oranlarına bakın

TÜİK tarafından açıklanan mayıs ayı TÜFE oranlarına göre kira zam oranı belli oldu.Ev sahipleri Haziran 2022'de kiralara en fazla yüzde 39.33 oranında zam yapabilecek. 

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2022 mayıs ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) rakamlarını açıkladı.

Kira zam oranı belli oldu
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, mayıs ayı itibarıyla, on iki aylık ortalamalara göre tüketici fiyatlarında yüzde 39.33 artış gerçekleşti. 

Bu veri haziran ayı kira artış oranını da belirledi. Yani ev sahipleri haziran 2022'de kiralara en fazla yüzde 39.33 oranında zam yapabilecek. 

Mayıs 2022 enflasyonu ise aylık yüzde 2.98 yıllık yüzde 73.50 oranında arttı. 

KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIYOR?

Yasal kira artış oranı, kira sözleşmesinin dolduğu tarihi takip eden ayın açıklanan 12 aylık TÜFE ortalaması alınarak hesaplanıyor. Ev sahipleri bu oranın üzerinde artış yapamıyor.

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