Hande Fırat: Ekonomik fırtına çok kuvvetli ve etkisi daha sürecek

Ekononomik fırtına başlıklı yazısında Hande Fırat, ekonomi üst yönetiminden isim vermediği biriyle yaptığı görüşmeyi aktardı. Fırat Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile bir an önce SWAP yapılacağını duyurdu.

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Hürriyet yazarı Hande Fırat, halkın temel meselesinin ekonomi olduğunu, seçmenin sandık başına gittiğinde ilk önce ekonomiyi göz önünde bulunduracağını belirterek, üst düzey ekonomi yönetimi ile yaptığı görüşmesini yazdı.

Fırat, görüştüğü ekonomi yetkililerinin dünyada savaş, çip sorunu, iklim değişikliği gibi krizler olduğuna dikkat çektiğini açıklamasına yer verdi.

Fırat, şu değerlendirmede bulundu:

"Fırtına çok kuvvetli ve etkisinin daha süreceği anlaşılıyor. Ekonomide farklı bir yöntemin izlenmesi şimdilik ufukta görünmüyor. Ancak şu tespitleri de yapabiliriz:

Fiyat artışlarından vatandaşların asgari düzeyde etkilenmesine yönelik çalışmalar sürüyor. Bunlar arasında yönetilen ve yönlendirilen fiyatlar, vergi indirimleri ve sübvansiyonlar gibi yöntemler bulunuyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı enflasyonla mücadeleyi en önemli önceliği olarak koruyor.

Ekonominin aktörlerinden daha fazla destek görmek istiyorlar.

Bakanlık başka ülkelerle ikili görüşmelerini de arttırdı. Ankara’nın hedefinde Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile swap anlaşmalarını bir an önce gerçekleştirmek de bulunuyor."