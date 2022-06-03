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Orhan Pamuk'tan apartmandaki komşularına şok! Kat malikleri yargıya taşıdı

Orhan Pamuk'tan apartmandaki komşularına şok! Kat malikleri yargıya taşıdı

Nobel ödüllü yazar Orhan Pamuk, Beyoğlu Cihangir'deki Taray Apartmanı için komşularına sormadan karot (beton testi için parça) aldırıp yıkım kararı çıkardı. 

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Pamuk, komşularına sormadan karot aldırıp bina için yıkım kararı çıkardı. Bunun üzerine komşuları Pamuk’u aradıklarını ve ulaşamadıklarını söyledi.

Bina sakinleri, 6 katlı binada Pamuk’un çok sayıda dairesinin olduğunu belirtiyor. Hatta yazarın binayı bir müzeye dönüştürmek istediği de iddia ediliyor.

Haberglobal kanalında yer alan haber göre Orhan Pamuk’un avukatı yaptığı yazılı açıklamada binanın riskli olduğunu vurguladı. Diğer kat malikleri kararı yargıya taşıdı.

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