HDP Millet İttifakı ile görüşmelere başladı! Adaylık konusunda 'Erdoğan' resti

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel, ortak cumhurbaşkanı adayı konusunda, İYİ Parti dışındaki muhalefet partileriyle görüşmeler yaptıklarını söyledi.

BBC Türkçe'ye konuşan Temel, "Ama bizi Erdoğan'la, Erdoğan'a benzer bir aktör arasında tercih yapmaya zorlarlarsa, biz o kötülerin tarafı olmayız. Aday çıkarmayı tartışırız" dedi.

Temel ayrıca partilerinin kapatılması olasılığına karşı bütün önlemleri aldıklarını ve seçmenlerini partisiz bırakmayacaklarını, muhtemel siyasi yasaklara karşı da "800-1000'e yakın isim havuzu" oluşturduklarını açıkladı.

Mansur Yavaş'a tepki

Mansur Yavaş'ın "inşallah" sonrası, "İnşallah demedim" demesi. Kürtlere adeta şunu hissettiriyor: "Sizin en doğal talebinize bile, inşallah bile demiyoruz". "İnşallah" sözcüğü, İslam kültüründe, hayra vesile olacak her şey için kullanılır. Şimdi aslında bir yol kazası mı, değil. Oradaki hakikat onu gerektiriyordu, çünkü insanlar talep ediyordu. Orada insanların yüzüne "Yanlış söylüyorsun". Bu, "Diyarbakır'da başka, Ankara'da farklı konuşuyor" gibi. "Van'da farklı Ankara'da farklı konuşuyorsunu" biraz ispatlayan bir örnek Yavaş örneği. Gerçekten, AKP'nin de, Erdoğan'ın da kurduğu oyun alanında oyun oynamak anlamına geliyor. Bu çok tehlikeli. Buradan çıkılmadığı sürece, alternatif bir gücün Millet İttifakı tarafından oluşturulamayacağı şüphesi ya da kaygısı derinleşiyor.

Aslında muhalefet cephesinde adaylık için konuşulan üç isim var: KemalKılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş. Erdoğan'a karşı bu isimler içinde tercihiniz ne olur?



İmamoğlu, Kılıçdaroğlu veya Mansur Yavaş'ın adaylıkları üzerine parti kurullarımız gerçekten bir tartışma yürütmedi. Ama Mansur Yavaş'a yönelik bizim parti tabanımızın ve parti çeperimizde yer alan güçlerin tutumu çok belli. Ama İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu'na dair ve belki de bunların dışındaki aday tartışmalarına dair de çok çeşitli fikirlerimiz ve görüşlerimiz olabilir.