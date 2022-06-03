Rusya Türkiye'nin Suriye'ye operasyon hamlesine karşı çıktı

Türkiye Suriye'ye operasyona hazırlanıyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Türkiye'nin Suriye topraklarında Suriye yönetiminin onayı olmadan yapacağı operasyonun Suriye'nin egemenliğine karşı olacağını söyledi.

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova “Ankara’nın Suriye’de zaten zorlu olan mevcut koşulları tehlikeli bir şekilde daha da kötüleştirecek bir hamle yapmayacağını umuyoruz” dedi.

AFP’nin aktardığına göre konu hakkında bugün bir açıklama yapan Zaharova “Suriye Arap Cumhuriyeti’nin meşru hükümetinin onayı olmadan atılacak böylesi bir adım Suriye’nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü doğrudan ihlal edecektir” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önceki hafta Suriye’de terör örgütüne yeni bir operasyon sinyali vermiş, son TBMM grup toplantısında da Tel Rıfat ve Münbiç’i adres göstermişti.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da yaptığı bir açıklamada Türkiye’nin Suriye’ye yeni bir operasyon düzenlemesinin bölgedeki riskleri artıracağı iddiasında bulunmuştu.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye’nin Suriye’ye yönelik yeni harekat hazırlığını değerlendirmişti. Lavrov, “ABD, Fırat’ın doğusunda ayrılıkçılığı teşvik ediyor. Türkiye, Suriye’nin kuzeyinde teröre karşı elbette kayıtsız kalamaz. Rusya’nın Suriye’de neredeyse hiç askeri görevi kalmadı” demişti.