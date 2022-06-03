Erdoğan'ın eski metin yazırı Aydın Ünal ile Hilal Kaplan'ın FETÖ kavgası! Açtı ağzını yumdu gözünü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yıllarca metin yazarlığını yapmış olan Aydın Ünal ile Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan ve eşi Süheyp Öğüt mahkemelik oldu. Aydın Ünal, kendisine dava açan Kaplan ve eşine, "Kendileri yıllarca salya-sümük “Hocaefendi’lerini” savunmuş, ağızlarını açacak yüzleri olmamalı" deyip saydırdı...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eski metin yazarı Aydın Ünal, Sabah yazarı Hilal Kaplan ve eşi Süheyp Öğüt’ün terör suçlamasıyla şikâyetçi oldukları dava listesini paylaştı. FETÖ suçlaması yapılan şüpheliler arasında gösterilen Aydın Ünal çıldırdı. Kaplan'ın avukatının eşinin kardeşi Selman Öğüt olması dikkat çekti.

Aydın Ünal, Süheyp ve Selman Öğüt'ün babalarının Samanyolu Televizyonu'nun canlı yayınında kalp krizi geçirerek ölmesine gönderme yaparak Twitter hesabından, “Babaları FETÖ’nün kanalında kalp krizi geçirip ölmüş. Kendileri yıllarca salya-sümük ‘Hoca efendilerini’ savunmuş. Normalde sokağa çıkacak, ağızlarını açacak yüzleri olmamalı ama FETÖ ile mücadelede en ön safta bulunmuş bana dahi FETÖ iftirası atacak kadar utanmazlar” ifadelerini paylaştı.

Hilal Kaplan'a FETÖ'nün uyuyan hücresi suçlaması!

“Güya örgütmüşüz!” diyen Ünal, devamında şunları kaydetti: “Listeye dikkat edin: Fetöcü kankalarını eklemişler ama onlar yurtdışında oldukları için dokunulmazlar. Kalanların çoğunun tek ortak noktası ise Fetö karşıtlığı… Ergenekon’daki taktiğin aynısı. Uyuyan hücreler uyanmış, intikam operasyonu başlatmış sanki!”