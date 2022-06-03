CHP'den mayıs ayı enflasyonuna ilk tepki: Zamlar gasbedildi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Türkiye her yeni güne yeni bir zam haberi ile uyanırken, TÜİK kendince yapılan zamları görmemezlikten geliyor." ifadesini kullandı. CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak da tepki göstererek "Çok büyük kötülüktür. Yapılan, zulmün daniskasıdır" dedi

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Veli Ağbaba, yazılı açıklamasında, TÜİK tarafından açıklanan mayıs ayı enflasyon verilerini değerlendirdi.

Mayıs ayında ülkede her şeye zam geldiğini, buna karşın TÜİK'in aylık enflasyon artışını sadece yüzde 2,98, yıllık enflasyon artışını ise yüzde 73,50 olarak açıkladığını belirten Ağbaba, şunları kaydetti:

"Gelecek ay açıklanacak enflasyon verileriyle milyonlarca memur ve emeklinin alacağı zam oranı belli olacak. TÜİK verileri şimdiden sümen altı ederek memur ve emekli zamlarını adeta gasbetmeye başlamış durumda. Türkiye her yeni güne yeni bir zam haberiyle uyanırken, TÜİK kendince yapılan zamları görmemezlikten geliyor. TÜİK adeta kör taklidi yaparak milyonlarca yurttaşın emeğini ve alın terini yok saymaya devam ediyor."

Faik Öztrak'tan da tepki geldi

CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak, TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarına tepki gösterdi.

Twitter'dan açıklamalarda bulunan Öztrak, "Mayıs ayı madde sepeti ve ortalama madde fiyatları nerede kaldı TÜİK? Enflasyon rakamlarını yayımlayan dairedeki başkan değişikliği anlaşılan işe yaramış. Enflasyonla mücadele edemeyenler, enflasyon rakamlarıyla mücadeleye hız vermiş" dedi.

Öztrak, "Bu yapılanın adı milyonlarca memur ve emeklinin, asgari ücretlinin hakkını yemektir. Çok büyük kötülüktür. Yapılan, zulmün daniskasıdır" ifadelerini kullandı.