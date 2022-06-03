Memur ve emeklinin Temmuz ayı enflasyon farkı zammı belli oldu! Memur ve emekli ne kadar zam alacak?
Mayıs ayı enflasyon rakamları ile memur ve emeklinin maaş zammı için hesaplar değişti. Mayıs ayı enflasyonu beklentilerin altında gelerek 2,98 olurken maaş zamları için 5 aylık enflasyon farkı da ortaya çıktı.
Milyonlarca emekli memurun maaş farkı için beklediği enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK mayıs ayı enflasyon oranını yüzde 2,98 olarak açıklarken maaş zamları için hesap değişti.
TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamı ile 5 aylık maaş farkı netleşmiş olurken geriye sadece Haziran ayı enflasyon rakamları kaldı.
5 AYLIK ORAN YÜZDE 35,64 OLDU
Yılık ilk 4 ayında enflasyon artışı yüzde 31,71 olarak hesaplanmıştı.
Mayıs ayı enflasyon rakamının belli olması ile beraber 5 aylık enflasyon toplamı yüzde 35,64 oldu. Yani şimdiden SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşına yüzde 35,64 oranında zam oluştu.