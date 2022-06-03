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İçişleri Bakanlığı açıkladı! İşte geri dönen ve ülkemizde bulunan Suriyeli sayısı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İçişleri Bakanlığı açıkladı! İşte geri dönen ve ülkemizde bulunan Suriyeli sayısı

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı'dan önemli açıklamalar geldi. Çataklı, 2022 Mayıs ayında PKK terör örgütüne yönelik operasyonlarda 1’i beyaz, 1’i turuncu, 1’i kırmızı, 2’si gri, 2’si yeşil kategoride aranan teröristlerin de bulunduğu toplam 85 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Çataklı Suriyelilere yönelik de son rakamları paylaştı.

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İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, "Aylık Basın Bilgilendirme Toplantısı" düzenledi.

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çataklı “2022 Mayıs ayında PKK terör örgütüne yönelik kırsal alanda 6’sı büyük, 43’ü orta çaplı olmak üzere toplam 11 bin 838 kırsal operasyon ve tüm terör örgütlerinin şehirlerde faaliyet yürüten hücre yapılanması ve iş birlikçilerine yönelik bin 221 operasyon yapılmıştır. Bu operasyonlarda aralarında 1’i beyaz, 1’i turuncu, 1’i kırmızı, 2’si gri, 2’si yeşil kategoride aranan teröristlerin de bulunduğu toplam 85 terörist etkisiz hale getirilmiştir.” dedi.

Çataklı “Ülkesine geri dönen Suriyeli sayısı 505 bin 190 olmuştur. Bugün itibarıyla ülkemizde kayıt altına alınan Suriyeli sayısı da 3 milyon 763 bin 652 kişidir.” ifadelerini kullandı.

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