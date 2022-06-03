ABD medyası yazdı: Erdoğan'ın seçimde tek rakibi var, 'hapse girmezse...'

ABD'nin önde gelen medya kuruluşlarından Bloomberg, Türkiye'de yaşanan ekonomik kriz ve gelecek yıl yapılması planlanan seçimlerle ilgili kapsamlı bir haber hazırladı. Haberde, Erdoğan'ın tek rakibi olduğu belirtilirken, "Hapse girmezse muhalefet bunu gerçekleştirebilir" ifadeleri dikkat çekti.

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Türkiye’de yaşanan ekonomik kriz ve gelecek yıl yapılması planlanan seçimler öncesinde ABD merkezli medya kuruluşu Bloomberg kapsamlı bir analiz hazırladı. Makalede, “Anketlerde fiyatlar Erdoğan’ı geriye çekerken, enflasyon Erdoğan’ın tek rakibi” başlığı kullanıldı.

Makalede, muhalefetin halen net bir rakip belirlemediğine dikkat çekilirken, “Parlamenter sisteme dönmek isteyen altılı masa olarak da bilinen muhalefetin oluşturduğu koalisyon henüz 2018’de bütün gücü alan Erdoğan’ın karşısına bir aday koymadı” hatırlatmasını yaptı.

Fiyatlar anketlerde onu geriye çekerken enflasyon, Erdoğan’ın tek rakibi

Erdoğan’ın aldığı kararlarla birlikte yükselen enflasyonun Erdoğan’ın 20 yıllık iktidarının en acil tehdidi olduğuna dikkat çekilirken son dönemde yapılan anketlerde AK Parti ve Erdoğan’a desteğin de düştüğü belirtildi. Bloomberg’de yayınlanan makalede, “Fiyatlar anketlerde onu geriye çekerken enflasyon, Erdoğan’ın tek rakibi” başlığı atıldı.



Türkiye faizde tam tersini yaptı

Makalede bütün dünyada corona virüsü dolayısıyla fiyatların arttığı ve tedarik zincirinde sıkıntılar yaşandığı hatırlatılırken Türkiye’deki enflasyon sorununun arkasında ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın merkez bankası kararlarına müdahale etmesi ve faiz ile ilgili kararları olduğu da belirtildi. Analizde, “Normalde, enflasyon bir ekonomi için sorun olmaya başladığında merkez bankası faizi artırır ve fiyatları indirmeye çalışır. Fakat Türkiye tam tersini yaptı” denildi. Makalede, Türkiye’de enflasyonun Nisan’da yüzde 70 seviyelerine çıktığına da dikkat çekilirken, bu seviyenin Erdoğan’ın 20 yıl önce seçim zaferinin sağlandığı dönemdeki kadar yüksek olduğu da vurgulandı.

'Hapsi girmezse muhalefet vaadini gerçekleştirebilir'

Erdoğan’ın inşaat ve emlak sektörü bazlı bir büyüme modelini izlediği ve ucuz parayı kullandığına dikkat çekilirken, “Erdoğan büyük ekonomik deneyini yani yüksek faizin yüksek enflasyona sebep olduğuna dair okuduğunuz bütün ekonomi kitaplarındaki düşüncenin tersini durdurmak için hiçbir sinyal vermiyor. Muhalefet partileri de göreve gelirlerse merkez bankasının güvenilirliği ve bağımsızlığını sağlama vaadinde bulunuyorlar. Bunu cezaevine girmezlerse yapabilirler” denildi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun cezaevine gönderilme ihtimali olduğuna dikkat çekilirken Canan Kaftancıoğlu’na verilen ceza da hatırlatıldı.