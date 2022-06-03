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Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan iki futbolcunun satışına veto

Fenerbahçe'de Jorge Jesus'tan iki futbolcunun satışına veto

Önümüzdeki sezon şampiyon olmak isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Teknik direktör Joger Jesus takım ile ilgili raporunu verirken Kim Min Jae ve Diego Rossi'nin satışına karşı çıktı,

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Fenerbahçe’de ve tüm futbol kamuoyunda büyük bir ilgiyle takip edilen anlaşma nihayet gerçekleşti. Dünyaca ünlü teknik direktör Jorge Jesus, Fenerbahçe ile 1 sezon için anlaşmaya vardı.

Portekizli çalıştırıcı, 2022- 2023 sezonu için sarı-lacivertli kulüpten 3 milyon euro maaş alacak. FB TV aracılığıyla sarı-lacivertli taraftarlara seslenen Jorge Jesus, şampiyonluk sözü verdi 

Rossi ve Kim Min Jae'ye dikkat çekti
Milliyet gazetesinde yer alan habere göre 2022-2023 sezonunda mutlaka şampiyon olmak isteyen Fenerbahçe’de teknik direktör Jorge Jesus’un kadro planlamasında Kim Min Jae ve Diego Rossi’nin yeri çok önemli duruyor.

Özellikle Kim’in ayrılmasını istemeyen Jesus, her iki yıldızın da Katar’da 21 Kasım-18 Aralık tarihlerinde yapılacak 2022 Dünya Kupası’na Fenerbahçe formalarıyla gitmelerinin önemli olduğuna inanıyor.

Başarılı çalıştırıcının, bu iki oyuncunun takım için hem çok değerli olduğunu hem de Katar’daki turnuvada daha fazla transfer değeri kazanacaklarını vurguladığı aktarıldı. Ayrıca bilhassa Kim Min Jae gibi bir stoperi şu anda bulup almanın çok zor olduğu kaydedildi. Bu sene Şampiyonlar Ligi gruplarına kalma ve ligde şampiyonluk hedefleri için Güney Koreli savunmacının çok önemli olduğu konuşuldu

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