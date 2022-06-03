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Enflasyon mayısta yüzde 70'i geçti Bakan Nureddin Nebati'den 'düşüş' açıklaması

Enflasyon mayısta yüzde 70'i geçti Bakan Nureddin Nebati'den 'düşüş' açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den enflasyonla ilgili son dakika açıklaması... TÜİK'in mayıs ayı için enflasyon aylık yüzde 2.98, yıllık ise yüzde 73.50 açıklamasına Nureddin Nebati 'düşüş eğilimi' dedi.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati bugün açıklanan enflasyon rakamları üzerinden yaptığı değerlendirmesini sosyal medya hesabından yayınladı. Bakan Nebati şunları söyledi:

-Bugün açıklanan enflasyon rakamları, enflasyon artışının hız kesmiş olduğunu ortaya koyuyor. Nisan ayında yüzde 7,25 olarak gerçekleşen TÜFE aylık artış oranı Mayıs ayında yüzde 2,98 gerçekleşerek enflasyon düşüş eğilimine girmiştir.

-Küresel salgın ve savaş ortamının tetiklediği gıda ve enerji başta olmak üzere uluslararası emtia fiyatlarındaki yüksek artışlar ve tedarik zincirlerinde oluşan bazı aksaklıklar, tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi ülkemiz enflasyon artışlarında da temel bir rol oynuyor

-Uyguladığımız politikalar, yönetilen-yönlendirilen fiyatlar, vergi indirimleri ve sübvansiyonlar vasıtasıyla vatandaşımızın fiyat artışlarından en az düzeyde etkilenmesini ve enflasyondaki gevşemenin artarak devamını sağlamak amacıyla çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz.

-Önümüzdeki süreçte, olumlu seyreden iklim koşullarının da etkisiyle, tarımsal üretimimizde gerçekleşmesini beklediğimiz artışın enflasyondaki gevşemeyi olumlu yönde destekleyeceğini öngörüyoruz.

-Ayrıca, atacağımız ek adımlarla bir yandan insanlarımızın günlük hayatlarını etkileyen fiyat artışlarının önüne set çekerken diğer yandan da gelirleri artırarak gelir seviyesindeki düşüşün hızla önüne geçmeye devam edeceğiz.

-Enflasyonla mücadele önümüzdeki dönemde birinci önceliğimiz olmaya devam edecektir. Vatandaşlarımızın enflasyon baskısı altında ezilmesine asla müsaade etmeyeceğiz!

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