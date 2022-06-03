Kilis'te yangın faciası! Vatandaşlar ihbar etti acı haber geldi

KİLİS'ten yangın haberi geldi. Vatandaşların haber vermesi ile olay yerine gelen ekipler evde Suriye uyruklu 2 çocuğun yaşamını yitirdiğini belirledi.Abone ol
Kilis'te evde çıkan yangında 2 çocuk hayatını kaybetti.
Aşit Mahallesi Salih Efendi Sokak'taki apartmanın ikinci katındaki evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, evde Suriye uyruklu 2 çocuğun yaşamını yitirdiğini belirledi.