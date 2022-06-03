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Atatürk'ü Kabe'nin üzerine oturmuş gibi gösteren görseli paylaşanlara soruşturma

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Atatürk'ü Kabe'nin üzerine oturmuş gibi gösteren görseli paylaşanlara soruşturma

Kadir Has Üniversitesi öğrencilerinden Kardelen Güder ve arkadaşları, Atatürk’ün Kabe üzerine oturmuş olarak montajlanan fotoğrafını paylaşmasını üzerine savcılık harekete geçti.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada yer alan; Atatürk’ün Kabe fotoğrafının üzerine montajlanmış fotoğrafı üzerine soruşturma açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Twitter'da Mustafa Kemal Atatürk'ün bir fotoğrafının, Kabe üzerine konumlandırılmış şekilde görselinin paylaşılmasının ardından harekete geçti.

Savcılık, şüpheli hakkında "5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanuna Muhalefet" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlarından resen soruşturma başlattı.

Savcılık ayrıca şüphelinin tespiti ve gözaltına alınması için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne talimat verdi.

Ne oldu?
Kadir Has Üniversitesi öğrencilerinden Kardelen Güder ve arkadaşları, Atatürk’ün Kabe’ye oturduğunu gösteren bir fotoğraf paylaştı. Skandal fotoğraf sosyal medyada büyük tepki topladı.

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