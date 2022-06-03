Meteoroloji'den çok kritik uyarı! İkisi birden geliyor bu illerdekiler dikkat hafta sonu da etkili olacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu raporunu yayınladı. Buna göre birçok bölgede sağanak yağış var. Öte yandan Suriye kaynaklı toz taşınımı uyarısı yapıldı. Yeni hafta itibari ile sıcaklıklarda biraz düşüş olacak. İşte bölge bölge son durum...
Meteoroloji'den yeni hava durumu açıklaması geldi. Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu'nun batısı ile Güneydoğu Anadolu için Suriye kaynaklı toz taşınımı uyarısı yapıldı.
Akşam sona eriyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, toz taşınımının bu akşam saatlerine kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.
Başta hava kalitesinde düşme, görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksamlar ve yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
3 Haziran sağanak yağış beklenen iller şöyle sıralandı:
İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeyi, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Aydın, İzmir ve Muğla’nın iç kesimleri, Balıkesir'in güneyi, Konya’nın kuzey ve batısı ile Bilecik