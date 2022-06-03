Fransız dergisinden Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin için 'şeytaniler' kapağı

Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında daha önce de hakarete varan manşetler atan Fransız dergisi Le Point bu defa Erdoğan ile Putin'in birlikte fotoğrafını kapak yaparak "Şeytaniler" diye manşet attı.

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Fransız dergisi Le Point, 'şeytaniler' demeyi münasip gördüğü Erdoğan ile Putin'in 'birlikte jeopolitik dengeleri yeniden yazarken aralarında rekabetçi işbirliği veya işbirlikçi rekabet bulunduğunu' dile getirdi.

Fransa'nın merkez sağ eğilimli haftalık siyasi haber dergisi Le Point, ağır yaftalar eşliğinde tek tek ya da birlikte kapağa taşımayı en sevdiği iki isme geri döndü. Geçen yıl Dağlık Karabağ krizi sırasında 'Sultan Erdoğan, Çar Putin'e meydan okuyor' başlığını atan Le Point, bu kez Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i 'Les diaboliques' manşetinde buluşturdu.