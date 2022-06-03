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LGS'ye girecek öğrenciler ve görevli öğretmenlere toplu taşıma ücretsiz!

LGS'ye girecek öğrenciler ve görevli öğretmenlere toplu taşıma ücretsiz!

LGS'ye girecek öğrenciler ve görevli öğretmenler için sınavdan 2 saat önce ve sonra toplu taşıma ücretsiz olacak.

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Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı, 5 Haziran Pazar günü 17 bin 915 okulda yapılacak.

Sınavdan 2 saat önce ve sonra
NTV'de yer alan habere göre liselere geçiş sistemi sınavının yapılacağı gün, öğrenci ve öğretmenler toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanacak.

Sınava giriş ve görevli belgelerini gösteren öğrenci ve öğretmenler için sınavdan 2 saat önce ve 2 saat sonra ulaşım ücretsiz olacak.

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