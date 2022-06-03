3 Haziran altın resmen uçuyor gram altın 1000 lira olur mu? Analistler ne diyor?
Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,6 artışla 988,6 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 989,6 lira seviyesinde işlem görüyor.
Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından 989,6 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.623 lira, Cumhuriyet altını da 6.630 liradan satılıyor.
Dün, yüzde 1,2 artışla günü 1.868,6 dolardan günü tamamlayan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1.866,1 dolardan işlem görüyor.
Analistler, enflasyon ve resesyon endişelerinin emtia piyasalarının yönü üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü belirterek, açıklanan son makroekonomik verilerin ardından altının ons fiyatında oynaklığın arttığını kaydetti.
ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri açıklamalarında şahin tonu korurken, Cleveland Fed Başkanı Loretta Mester da enflasyonun henüz zirveye ulaşmadığını, birkaç ay devam eden aşağı yönlü okumaların görülmesi gerektiğini belirtti.