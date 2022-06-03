Mustafa Varank duyurdu 81 ilin tamamına kurulacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin dört bir tarafında yaptıkları Deneyap Teknoloji Atölyelerinde geleceğin teknolojilerine yönelik teorik ve uygulamalı eğitimler verdiklerini belirterek, "Türkiye genelinde 66 atölyemiz var, en kısa sürede bu sayıyı 100'e çıkaracağız. 81 ilin tamamına Deneyap Teknoloji Atölyesi kurmuş olacağız." dedi.

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Varank, Aksaray Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Aksaray Bilim Festivali'nin açılış töreninde, siyasi ve ekonomik bağımsızlığın, bilime ve teknolojiye yatırım yapmakla, ülkelerin kaderini tayin eden gençlere uygun ortamları sağlamakla mümkün olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu ışığında yola koyulduklarını dile getiren Varank, "Türkiye’yi kendi teknolojisini geliştiren ve ihraç eden bir ülke haline getirmek için gecemizi gündüzümüze katarak çalışıyoruz. Bu yolda en büyük gücümüz, en önemli yol arkadaşımız çok kıymetli gençlerimizdir. Gençleri, güçlü Türkiye'nin mimarları olarak görüyor ve tüm imkanlarımızla destekliyoruz, bundan sonra desteklemeye de devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Varank, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının gençlere büyük önem verdiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Hamdolsun, Türkiye'de düzenlediğimiz bilim festivalleriyle gençlerimizin, çocuklarımızın kalbinde bir kıvılcım çakmayı başardık. İnşallah Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın destekleri ile bu kıvılcım büyük bir ateşe dönüşecek. Bilhassa TÜBİTAK aracılığıyla gençlere yönelik birçok destek ve programımız var. Çocuklarımızın hayal etme, araştırma, geliştirme ve üretme heyecanlarını önemsiyoruz."

TEKNOFEST kapsamında Tuz Gölü'nde yapılan roket ve model uydu yarışmaları vesilesiyle her yıl Aksaray'a geldiğini anımsatan Varank, "Yakın zamanda faaliyete başlayan Aksaray Bilim Merkezi'ni de son ziyaretimde görme fırsatı buldum. Bu merkezin şu anda bu kadar işlevsel hale gelmesi, böyle bir bilim merkezinin öncülüğünde böyle bir festivalin yapılıyor olması, bir işe doğru zamanda karar verip, halis niyetle hareket ederseniz, nasıl bereketli sonuçlar elde ettiğinizi de gösteriyor." değerlendirmesini yaptı.

Varank, TEKNOFEST'in yıllar içerisinde gelişerek, gençler için büyük bir motivasyon kaynağı haline geldiğini, yüzbinlerce gencin kendi geliştirdikleri roketleri, elektrikli ve otonom araçları, İHA'ları, denizaltılarını yarıştırma imkanı bulduğunu anlattı.

Varank, gençleri ve ailelerini TEKNOFEST için Samsun'a davet etti

TEKNOFEST coşkusunu Azerbaycan'da teknoloji tutkunu gençlerle paylaştıklarını hatırlatan Varank, "Gençlerimizin projelerini, verdikleri emekleri görünce, tekrar tekrar gururlanıyor, emin olun geleceğimize dair çok daha büyük bir umutla doluyoruz. İnşallah bu sene TEKNOFEST'i Samsun’da gerçekleştireceğiz. Ben tüm gençlerimizi, ailelerini Samsun'a, 30 Ağustos'ta başlayacak TEKNOFEST'e katılmaya davet ediyorum." dedi.

Aksaray Bilim Festivali kapsamında çok sayıda bilimsel etkinlik, atölye ve sergi çalışmaları, yarışmalar ve eğlenceli gösterilerin gerçekleştirileceğini belirten Varank, "TÜBİTAK, Türk Hava Yolları, ROKETSAN, ASPİLSAN, Mercedes-Benz gibi nadide kurumlarımız, şirketlerimiz de bugün burada bizimle birlikteler. Gençlerimize ilham olması amacıyla, gurur vesilemiz olan yerli ve milli teknolojik ürünleri festival alanında sergiliyorlar. İstiyoruz ki; gençlerimiz artık geçmişte önü kesilmiş milli projelerimizin hüzünlü hikayelerini dinleyerek değil, somut başarıları, ürünleri görerek, onları test ederek, onlara dokunarak ilham alsınlar." diye konuştu.

Bakan Varank, ziyaret ettiği tüm şehirlerde teknoloji ve bilime merak salmış, gerçekçi hayalleri olan, ideallerinin farkında gençlerle karşılaştığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bunun bir takım oyunu olduğunu unutmamamız gerekiyor. Ancak birlikte olursak, bir ve beraber olursak, el ele verirsek, ülkemizi hak ettiği yere, muasır medeniyetler seviyesinin çok daha ötesine taşıyabiliriz. Bu takım oyununda hepimize belli sorumluluklar düşüyor. Bu manada sizin en büyük destekçiniz Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak biziz. Bizim görevimiz, tüm imkan, altyapı ve desteklerden faydalandırarak başarıya giden bu yolda gençlerimize, evlatlarımıza yol arkadaşlığı yapmaktır. Biz istiyoruz ki; başlattığımız Milli Teknoloji Hamlesi ile Türkiye en başarılı bilim insanlarını yetiştirsin, en ileri alanlarda kendi teknolojisini geliştirsin, en özgün tasarımı yapsın, en iyi ürünü üretsin, en büyük markaları Türkiye'den çıkarsın."

Şimdiye kadar Antalya, Bursa, Elazığ, Kayseri, Kocaeli, Konya ve İstanbul olmak üzere 7 şehirde bilim merkezleri kurduklarını söyleyen Varank, Gaziantep, Şanlıurfa, Düzce, Denizli, Trabzon ve Yozgat’taki bilim merkezleriyle ilgili çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

"Deneyap Teknoloji Atölyelerini 81 ilin tamamına kuracağız"

Varank, bilim merkezlerinin teknolojik donanımıyla, uygulamalı atölyeleriyle, interaktif sergileri ve kütüphaneleriyle devasa birer eğitim merkezi olduğunu, Türkiye'nin dört bir tarafında yaptıkları Deneyap Teknoloji Atölyelerinde geleceğin teknolojilerine yönelik teorik ve uygulamalı eğitimler verdiklerini aktardı.

Çocukları ve gençleri ulusal ve uluslararası yarışmalara hazırladıklarını anlatan Varank, "Türkiye genelinde 66 atölyemiz var, en kısa sürede bu sayıyı 100'e çıkaracağız. 81 ilin tamamına Deneyap Teknoloji Atölyesi kurmuş olacağız." dedi.

Varank, yazılım sektörünün de öne çıkan bir sektör olduğuna değinerek, "Bu bağlamda dünya çapında en iyi yazılımcıları yetiştiren 42 okullarını son dönemde Türkiye'ye kazandırdık. 18 yaşını dolduran gençlerimiz, 7/24 hizmet veren bu yazılım okullarından faydalanabiliyorlar. Yine TÜBİTAK aracılığıyla, farklı alanlarda bilim olimpiyatları, şenlikler, bilim fuarları, proje yarışmaları düzenliyoruz, gençlerimize burslar veriyoruz. Dün Sayın Cumhurbaşkanımız ile birlikte biyolojiden kimyaya, fizikten matematiğe, psikolojiden sosyolojiye farklı alanlarda başarılı olan liseli genç araştırmacılarımıza ödüllerini verdik. Araştırma projeleri yürüterek bilim ve teknoloji dünyasına adımını atan gençlerimiz, ülkemizin araştırma kapasitesine ciddi katkılar sağlıyor." şeklinde konuştu.