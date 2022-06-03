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Bergüzar Korel'e tepki: 'Vatanım Sensin' diye parayı cukkaladı, şimdi herkesi İngiltere'ye çağıyor

Bergüzar Korel'e tepki: 'Vatanım Sensin' diye parayı cukkaladı, şimdi herkesi İngiltere'ye çağıyor

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, yaptığı son paylaşımla tepki çekti. Tatile Edinburgh'a giden oyuncunun sözleri kimi takipçilerini kızdırdı.

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Yakın zamanda üçüncü kez anne olan Bergüzar Korel, son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Kendisi gibi oyuncu olan Halit Ergenç'le mutlu bir evliliği olan Korel, ailesiyle birlikte bir süredir Londra'da yaşıyor.

Edinburgh'a ailesiyle tatile giden Korel, parkta yaptığı paylaşımda, "Bu yeşil beni mest ediyor. Fakat iki buçuk dakikada bir, biri uyuyor, öbürü emmek istiyor, öteki ilk kez 2 yaş sendromu yaşıyor... Ama çok şükür. İmkanı olan gelsin buraları görsün." dedi.

Vatanın neresi?
Sosyal medyada gündem olan paylaşıma, hem destek hem de eleştiri geldi. Korel'e gelen, "'Vatanım Sensin' diye parayı cukkaladı, şimdi herkesi İngiltere'ye çağıyor... Vatanın neresi?" yorumu dikkat çekti.

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