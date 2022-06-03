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Özgür Demirtaş'tan enflasyon tepkisi: Hikaye paramparça oldu yazık....

Özgür Demirtaş'tan enflasyon tepkisi: Hikaye paramparça oldu yazık....

Ekonomi konusundaki yorumlarıyla dikkatleri çeken isim Prof. Dr. Özgür Demirtaş, mayıs ayında yüzde 70'e geçen enflasyon için ''Faiz Enflasyonun Sebebidir' hikayesi de paramparça oldu. Yazık bizlere, yazık bu ülkenin insanlarına...'' dedi.

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Açıkladığı verilerle tartışmaların odağında olan TÜİK'in verilerine göre; mayıs ayında enflasyon yüzde 73,50 oldu. Mayıs ayında da yükselişini sürdüren enflasyonu ENAG rakamıyla paylaşan Prof. Dr. Özgür Demirtaş, ''Faiz Enflasyonun Sebebidir' hikayesi de paramparça oldu. Yazık bizlere, yazık bu ülkenin insanlarına...'' sözleriyle tepki gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mayıs ayı enflasyon oranını açıkladı. Enflasyon piyasaların beklentisi doğrultusunda Mayıs'ta da yükselişini sürdürdü, aylık bazda yüzde 2,98 artarken yıllık bazda ise yüzde 73,50 oldu. Enflasyon Araştırma Grubu(ENAG) ise yılık enflasyonu yüzde 160,7 olarak açıkladı.

Açıkladığı verilerle tepki toplayan TÜİK'in rakamlarına bir tepki de Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan geldi. TÜİK yerine ENAG'ın verilerini paylaşan Demirtaş, ''Enflasyon İNANILMAZ. % 161 oldu! "Faiz Enflasyonun Sebebidir" Hikayesi de paramparça oldu. Yazık bizlere, yazık bu ülkenin insanlarına...'' tepkisinde bulundu.

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