Bankacılık sektörü kar üstüne kar açıklıyor Nisanda yüzde 707!

Bankacılık sektörünün kârı nisanda yüzde 707,8 arttı. BDDK verilerine göre, sektörün net kârı bu yılın ocak-nisan döneminde 98,2 milyar liraya yükseldi.

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) bankacılık sektörünün nisan ayına ilişkin kârlılık oranlarını açıkladı. Buna göre sektörün kârı nisanda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 707,8 artışla 34,9 milyar TL'ye yükseldi.

Bankacılık sektörünün geçen yılın ilk dört ayında 20,7 milyar lira olan toplam net kârı bu yılın Ocak-nisan döneminde 98,2 milyar liraya yükseldi.

BDDK verilerine göre bankacılık sektöründe tahsili gecikmiş alacakların toplam kredilere oranı nisan itibarıyla yüzde 2,75 oldu. Bu oran 2021’in aynı döneminde yüzde 3,74 seviyesindeydi.

Çekirdek sermaye yeterlilik oranı Ocak-Nisan döneminde yüzde 16 oldu. Bir önceki yılın aynı döneminde yüzde 14 olarak kaydedilmişti.

Sermaye yeterlilik oranı ise yüzde 18'den yüzde 20'ye çıktı.