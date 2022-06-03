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Halk TV Levent Gültekin ve Murat Sabuncu'nun biletini kesti! İki Yorum bugün bitiyor

SON dönemde yaptığı açıklamalarla tepki çeken Levent Gültekin'in Halk TV'deki programına son verildi. Gültekin ile Murat Sabuncu'nun birlikte yaptıkları 'İki Yorum' programı bu akşam son kez ekrana geliyor.

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Levent Gültekin son dönemde "Başörtülüler özür dilemeli" çıkışıyla muhafazakar kesimi, "Altılı masada oturup altılı masayı devirmek isteyen lider" sözleriyle de Millet İttifakı ortaklarının tepkisini çekmişti. Özellikle Millet İttifakı'nda kriz çıkaran ve Demokrat parti lideri Gültekin Uysal ile ilgili iddiaları sonrası büyük tepki çeken Levent Gültekin'in Halk TV'deki programı bitirildi. 

Murat Sabuncu ve Levent Gültekin’in her pazartesi ve cuma saat 20.00 ile 21.00 arasında Halk TV’de izleyiciyle buluştuğu 'İki Yorum' programı bu akşam sona eriyor. Murat Sabuncu, kişisel Twitter hesabından, programın bu akşam son kez yayınlanacağını duyurdu.

Sabuncu Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Halk TV’de Levent Gültekin ile 22 aydır sürdürdüğümüz  'İki yorum' programımız bu akşam itibariyle sona eriyor. Vedalaşmak için akşam 20.00’de görüşürüz…” ifadesini kullandı. 

Levent Gültekin de "Sevgili arkadaşlar, Bu akşam İki Yorum programımıza veda ediyoruz, müsaitseniz sizi de bekleriz, saat 20.00’de Halk TV’de…"  paylaşımını yaptı. 

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