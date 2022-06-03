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Fenerbahçe'de 2021 yılı olağan mali genel kurul toplantısı yarın yapılacak

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Fenerbahçe'de 2021 yılı olağan mali genel kurul toplantısı yarın yapılacak

Fenerbahçe Kulübünün 2021 yılı olağan mali genel kurul toplantısı yarın yapılacak. Sabah saatlerinde başlayacak toplantıda 2022 yılı bütçe tasarısı da oylanacak.

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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda düzenlenecek mali genel kurul toplantısı saat 10.30'da başlayacak.

Kulüp faaliyet ve denetim kurulu raporlarının sunulacağı genel kurulda, yönetim ve denetim kurulunun ibrası görüşülerek karara bağlanacak.

Toplantıda 2022 yılı bütçe tasarısı da oylanacak.

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