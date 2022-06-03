Fenerbahçe'de Jesus imzayı attı? Sözleşme neden bir yıllık? Mesut Özil için ne dedi? Kaç para alacak

FENERBAHÇE'de teknik direktörlük görevine getirilen Jorge Jesus için imza töreni düzenledi. Basın toplantısında Ali Koç ve Jorge Jesus soruları cevapladı. İşte Jesus'un imza töreninden yansıyanlar...

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Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus’un imza töreni ve basın toplantısı başkan Ali Koç'un da katılımıyla başladı. Jesus, anlaşmanın neden 1 yıllık imzalandığı sorusuna "Portekiz dışında gittim her takımla ilk yıl 1 yıllık sözleşme yaptım" cevabı verirken, Mesut Özil ve Arda Güler'le ilgili sözleri dikkat çekti. Ali Koç, "Hocamızın transfer listesi çok enteresan" dedi. İşte Ali Koç ve Jesus'un o açıklamaları...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un açıklamaları şu şekilde:

- Ben çok az konuşacağım. Hocamızın daha çok konuşmasını, onu daha çok tanımanızı istiyorum. Bu karar nisan, mayıs ayında filizlenmedi. Sezonu istediğimiz yerde bitiremedik. İsmail Kartal ile son 17 haftanın lideri olsak da, ilk haftanın lideri olsak da genel anlamda istediğimiz gibi olmadı. İsmail hocaya teşekkür ediyorum ancak asıl teşekkürü yarın yapacağız.

Benfica maçından sonra görüştük!

Jorge Jesus ile yaptığımız ilk görüşme Benfica'dan ayrıldıktan 4 gün sonraydı. O dönemde kendisi Futbol dahi konuşmak istemiyordu. Diğer alternatif yolumuz da her geçen gün daha kuvvetleniyor, meyve veriyor duruma geliyordu. Futbolda bazen yolda işler değişebiliyor. Nisan ayı itibariyle Jesus ile görüşmelerimiz daha da sıklaştı.

Meğer takımı önceden incelemeye başlamış

Meğer hocamız, Slavia Prag maçı itibariyle takımın tüm maçlarını incelemeye, değerlendirmeye başlıyor. Biz bunlardan çok sonra haberimiz oldu. Fenerbahçe ile tarih yazma arzusu hocamızın ilgisini daha çok çekiyor. Bir Türk takımının getirebileceği en üst düzey hocayı getirmenin, geleceğe dair sunduğu umudun mutluluğunu yaşıyoruz. Hocamızın başarısı, aldığı kupaları, çalıştığı takımları konuşmaya bile gerek yok. En önemlisi her zaman 2 puan ortalamanın üstünde olmasıdır.

Sözleşme 1 yıllık çünkü...

- Hocamız 1 yıllık anlaşma yapmak istedi, sorarsanız sebebini söyler ama gittiği her yerde böyle yapmış. Hocamızın Fenerbahçe ile şampiyonluk yaşadığı zaman buraya olan bağları, hisleri güçlenecektir. Bununla ilgili hiçbir tereddütüm yok.

- Önümüzdeki yılın planlamasıyla ilgili toplantı yaptık. Hocamızla eksik bölgeler için en az 5 alternatif belirledik. Kulübümüzün finansal durumuna uygun şekilde değerlendirildi.

- Herkesin bu süreçte çok büyük rolü oldu. Ancak bundan sonrası önemli. Bu imzayı atıyor olmak bu ekonomik şartlarda kolay değildi. Biz inandık ve alternatifli yollardan gittik. Bu yol çok şükür sonuçlandı. İlerleyen haftalarda her şey ortaya çıkar.

Jorge Jesus: Maddi sebeplerden dolayı Fenerbahçe'ye gelmedim

- Fenerbahçe'ye gelirken Avrupa'nın en büyük kulüplerinden biri olduğunu bilerek geldim. Buraya gelmemdeki en büyük etkenlerden biri başkanımızın beni çok istemesi. Taraftarlar da beni ne kadar çok istediğini gösterdiler. Taraftarlarımız beni çok istedi. Benim ve oğlumun sosyal medya hesaplarını istila ettiler. Maddi sebeplerden dolayı gelmedim.

- Tutkulu taraftarlara sahip olan bir takımla çalışmak istiyordum. Ben de tutkuluyum. Ben ve ekibimiz böyle bir takımda çalışmak istediğimiz için buradayız. Burada kazanmak için gerçekten önemli bir şansımız var. Tüm imkanlara sahibiz. Bu sebeple bu sene şampiyon olmak istiyoruz.

Benfica-Fenerbahçe eşleşmesinde şans bizim yanımızdaydı

- Benfica-Fenerbahçe maçının üzerinden 9 yıl geçti. Benfica için zorlu bir yarı finaldi. Fenerbahçe çok kuvvetli bir takımdı. İstanbul'daki maç da çok zor geçmişti. Belki o turda şans bizim lehimize belirleyici faktör oldu. O maçlar hafızamda var. Benfica ile iki kez yarı final oynadık ve onlardan biriydi.

Fenerbahçe gelecek yıl hangi sistemle oynayacak?

- Oyun hakkında sorular sorulmasının iyi olduğunu düşünüyorum. Benim tek bir sistemim yok. Hocaların A ve B planları olmalı. Futbolda sistem çok önemli ancak diğer faktörler de var. Oyuncular çok önemli. Kariyerimde genellikle 4-4-2 sistemiyle oynadım. Ancak bu değişebilir. Rakibe ve maça göre değişiklikler gösterebilirsiniz.

Arda Güler ve Kim Min-Jae hakkında ne düşünüyor?

- Başkanımızın belirttiği gibi yaklaşık 2 aydır maçları takip ediyorum. Takımda oyuncuları bireysel anlamda çok iyi buldum. Kim Min-Jae iyi bir oyuncu. Avrupa'da her takım isteyebilir. Arda Güler genç ve çok yetenekli bir oyuncu. Daha da gelişeceğini düşünüyorum. Takımıza yardım edeceğinden şüphem yok.

Buraya gelmemde Başkan'ın etkisi çok büyük

- Benim buraya gelmemde belirleyici olan insanlar var. Başkanımız ilk günden itibaren beni istediğini gösterdi. Benim için çok önemliydi. Aramızdaki bağı kolaylaştırdı. Birkaç kez Portekiz'e geldi. Bu kararlılığı beni etkiledi. Taraftarımız da sosyal medyada benim hakkımda çok sayıda yazılar yazdı. Burayla daha fazla ilgilenmemi sağladı.

Mesut Özil'le ilgili alınan karar aynen devam edecek

- Futbolda geçmişte başardığınız şeyler çok önemlidir. Sizi bugünkü referansınızı oluşturur. Fenerbahçe 8 yıldır şampiyon olamıyor. Mesut Özil çok önemli bir geçmişe sahip ancak kulübün kendisiyle ilgili aldığı bir karar var ve aynı şekilde devam edecek. Burada önemli olan Jorge Jesus, Mesut Özil ya da herhangi bir oyuncu değil. Önemli olan Fenerbahçe! Ben de Fenerbahçe'de oynayan oyuncularla oynayacağım.

4-5 transfer yapmaya çalışacağız

- Takımın içinde bulunduğu durumun farkındayım. Alacağımız bazı oyuncular, Türkiye'de çok fazla tanınmıyor olabilir. Crespo gibi... Futbolda her zaman istediğiniz oyuncuları alamayabilirsiniz. Burada bir kadro devrimi yapmayacağız. 4-5 oyuncu almak için uğraşacağız. Planlama hakkında çok toplantı yaptık. Kulübüm maddi imkanları içerisinde elimizden geleni yapacağız.

- Hem bireysel hem kolektif olarak takımla ilgili analizlerimizi yaptık. Fenerbahçe'nin kaliteli oyuncuları var. Ofansif anlamda belirleyici olacak oyunculara odaklanacağız. Yetenekli oyuncuların yeteneğini sahaya yansımasını sağlamamız gerekiyor. Futbolda bireysel oyunu, kolektif oyunla birleştirmeniz gerekiyor.

Portekiz dışında hep 1 yıllık sözleşme yaptım

- Fenerbahçe'nin sahip olduğu olanaklar en üst seviyede. Ben de çok büyük kulüplerde çalıştım ve bu kıyası yapabiliyorum. Kötü sonuçlar almak için hiçbir bahanemiz yok. Ben kulüplerle her zaman 1 yıllık kontrat yaparım. Zaten işler yolunda giderse kontratı yenileyebiliriz. Bu benim için yeni bir durum değil. Portekiz dışında her şeyde bu şekilde çalıştım.

Ali Koç: Hocamızın transfer listesi enteresan

- Hocamız 13-14 kişinin bir şekilde takımda tutmasını rica etti. Takımın gelişmesi için de 4-5 transferin yeterli olacağını söyledi. Bu bizi mutlu etti.

- Rossi ve Crespo'ya ilgi yüksek. Kim'i tutmak her zaman zor diye söylemiştim. Dünya çapında bir oyuncu. Tam bir savaşçı. Talihsiz bir sakatlık yaşadı. Umarım kampa yetişecek. Onu da tutmak için elimizden geleni yapacağız.

- Gelen teklifler var. Hoca da tutmak istiyor. Ama 'Rekor bir rakam gelirse, yerlerini doldururuz' dedi. Umarım bunların hiçbirini değerlendirmek zorunda kalmayız.

- Hocamızın transfer listesi enteresan. Umarım ilk 2 sıradaki isimleri alabiliriz.

Yılda 3 milyon euro kazanacak

Fenerbahçe uzun süren bekleyişin ardından Portekizli teknik adam Jorge Jesus’ta mutlu sona ulaştı. Sarı lacivertliler salı gecesi İstanbul’a getirilen Jesus’un takımın yeni teknik patronu olduğunu dün resmen ilan etti. Kulüpten yapılan açıklamada 68 yaşındaki çalıştırıcının 2022-23 sezonunda takımın başında olacağı belirtilirken “Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus’a, adını takımımızla ve büyük taraftarımızla şanlı tarihimize yazdıracağı bir sezon diliyoruz” denildi. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na gönderilen bildirimde de Jesus’un 3 milyon Euro garanti ücret alacağı aktarıldı.