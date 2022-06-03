BIST 2.605
DOLAR 16,53
EURO 17,76
ALTIN 989,67
HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Elon Musk'tan yöneticilerine şok e-posta! Ekonomi kötüleşecek yüzde 10 küçüleceğiz

Elon Musk'tan yöneticilerine şok e-posta! Ekonomi kötüleşecek yüzde 10 küçüleceğiz

Tesla CEO'su ve dünyanın en zengin insanı Elon Musk, şirket yöneticilerine 'dünya genelindeki tüm işe alımları durdurun' başlıklı bir e-posta gönderdi. Musk yüzde 10 küçülme kararı aldığını bildirdi.

Abone ol

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, otomobil şirketi Tesla'da işe alımları durdurduğunu ve yüzde 10 ufalma kararı aldığını açıkladı. Reuters tarafından ulaşılan e-postada, Musk yöneticilerine ekonomi hakkında “süper kötü bir hissi” olduğunu söyledi.

Yüzde 10 küçülmeye gidilecek

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, ekonomi hakkında "süper kötü bir hissi" olduğunu ve elektrikli otomobil üreticisindeki işlerin yaklaşık yüzde 10'unu kesmesi gerektiğini söyledi.

"Tüm işe alımları duraklat"

Reuters’ın ulaştığı e-postada Musk, Tesla’daki yöneticilerine “Dünya çapındaki tüm işe alımları duraklat” başlığıyla bir yazı yazdı.

2021 sonu verilerine göre, Tesla’nın şirkette ve yan kuruluşlarında yaklaşık 100 bin personeli bulunuyor.

Hisseler düştü

Reuters raporunun ardından Tesla hisseleri Cuma günü ABD piyasa öncesi ticaretinde yaklaşık yüzde 3 düşerken, Frankfurt borsasında işlem gören hisseler yüzde 3,6 düştü.

Musk, son haftalarda bir resesyon riski konusunda uyarmıştı, ancak işe alımların dondurulması ve personel kesintileri talimatı veren e-postası, bir otomobil üreticisinin başkanından gelen, türünün en doğrudan ve yüksek profilli mesajı olarak dikkat çekti.

Musk'un kötü hissi

Musk’ın ifadelerinin sonrasında Hollanda bankası ING'nin küresel makroekonomik araştırma başkanı Carsten Brzeski, "Musk'un kötü hissi birçok insan tarafından paylaşılıyor" dedi.

Brzeski, “Küresel resesyondan bahsetmiyoruz. Yıl sonuna doğru küresel ekonomide bir soğuma bekliyoruz. ABD soğuyacak, Çin ve Avrupa toparlanmayacak" diye konuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Özgür Demirtaş'tan enflasyon tepkisi: Hikaye paramparça oldu yazık....
Özgür Demirtaş'tan enflasyon tepkisi: Hikaye paramparça oldu yazık....
Nazım Hikmet vefatının 59'uncu yılında anılıyor
Nazım Hikmet vefatının 59'uncu yılında anılıyor
Yürüyüş yaparken fark etti... Türk tarihini değiştirecek keşif
Yürüyüş yaparken fark etti... Türk tarihini değiştirecek keşif
Fenerbahçe'de 2021 yılı olağan mali genel kurul toplantısı yarın yapılacak
Fenerbahçe'de 2021 yılı olağan mali genel kurul toplantısı yarın yapılacak
Bankacılık sektörü kar üstüne kar açıklıyor Nisanda yüzde 707!
Bankacılık sektörü kar üstüne kar açıklıyor Nisanda yüzde 707!
Memur-Sen'den dikkat çeken 'maaş' açıklaması: Enflasyon çıktığı anda...
Memur-Sen'den dikkat çeken 'maaş' açıklaması: Enflasyon çıktığı anda...
Muharrem orucu 2022 ne zaman Diyanet Muharrem ayı takvimi
Muharrem orucu 2022 ne zaman Diyanet Muharrem ayı takvimi
Türklerin Anadolu'dan Rumeli'ye geçişinin 668. yıl dönümü Çanakkale'de kutlandı
Türklerin Anadolu'dan Rumeli'ye geçişinin 668. yıl dönümü Çanakkale'de kutlandı
Ukrayna'dan şok iddia: Türkiye de Rusya'nın çaldıklarını alıyor
Ukrayna'dan şok iddia: Türkiye de Rusya'nın çaldıklarını alıyor
Babalar günü hediyeleri 2022 uygun fiyatlı hediye fikirleri rehberi
Babalar günü hediyeleri 2022 uygun fiyatlı hediye fikirleri rehberi