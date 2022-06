Cengiz Ünder'den milli maçlarla ilgili açıklama

A Milli Futbol Takımı'nın başarılı oyuncusu Cengiz Ünder, mili takımda yeni bir dönem başladığını ifade ederek, Uluslar Ligi’nde oynayacakları 4 maçı da kazanmak istediklerini söyledi.

Abone ol

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup ilk müsabakasında yarın Faroe Adaları ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlı oyuncu Cengiz Ünder, bu mücadele öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. İyi hazırlandıklarını belirten Cengiz, “Sezon sonu her zaman zor geçiyor. Hedefimiz 4 maçı da kazanmak” dedi.

“En iyi yerlere gelmek istiyoruz”

Burak Yılmaz’ın milli takımı bırakmasının ardından kendilerinde sorumluluğun artıp artmadığına yönelik soruyu yanıtlayan Cengiz Ünder, “Burak ağabey uzun zaman milli takıma hizmet etmiş biri. Bizim kaptanımızdı, gidişine çok üzülmüştük. Artık yeni bir dönem başlıyor. Herkesin farklı sorumlulukları var. Herkes bu sorumlulukları üstlenerek en iyi yerlere gelmek istiyoruz. Tek önceliğimiz 4 maçı iyi geçirmek. Bunu yapacağımıza inanıyorum. İlerleyen dönemlerde çok iyi işler yapacağımıza inanıyorum” şeklinde konuştu.

“Kendimi artık daha güçlü hissediyorum”

Kariyerinin başında Avrupa’ya gittiğini hatırlatan 24 yaşındaki futbolcu, 3 farklı ülkede kendisini geliştirdiğini aktararak, “Genç yaşımda Avrupa’ya çıktım. Hayatımın en doğru kararlardan bir tanesiydi. Umarım uzun yıllar Avrupa’da oynarım. 3 ülkede oynadım, her yerde farlı bir şeyler öğrendim. İtalya’da taktiksel olarak, İngiltere’de fiziksel olarak, Fransa’da daha güçlü bir oyun olarak... Her zaman kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Şu anda daha tecrübeli olduğumu hissediyorum. Umarım bir sonraki sene benim için daha iyi olur. Kendimi artık daha güçlü hissediyorum” cümlelerine yer verdi.

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup ilk maçında A Milli Futbol Takımı, yarın saat 21.45'te Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda Faroe Adaları ile karşılaşacak. Milliler, bu maçın ardından 7 Haziran Salı günü Litvanya ve 11 Haziran Cumartesi de Lüksemburg ile deplasmanda mücadele edecek. Ay-yıldızlılar son olarak da 14 Haziran Salı günü İzmir'de Litvanya ile oynayacak.