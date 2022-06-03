Yunan vekil çıldırdı: Erdoğan süper güç yapıyor! ABD'ye üs verdik Türk SİHA'larını düşürün

Yunan vekil Kyriakos Velopoulos'tan birbiri ardına itiraflar gldi. Türkiye'ye karşı ABD'ye üs verdiklerini ama yine de SİHA'ların gezdiğini öne süren Velopoulos SİHA'ların düşürülmesini istedi.

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Sık sık Türkiye aleyhine yaptığı konuşmalarla tanınan aşırı sağcı 'Yunan Çözümü' partisinin lideri Kyriakos Velopoulos, bu kez Türkiye’nin süper güç haline geldiğini itiraf etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye’yi ticaret sektöründe güçlü bir konuma geldiğini söyleyen Velopoulos, Yunanistan’ın Türk ürünlerine ek vergiler getirmesi gerektiğini belirtti.

Yunanistan, Türkiye’nin dış politikadaki adımları ve Ege ile Doğu Akdeniz’de gerçek bir bölgesel güç haline gelmesinden duyduğu rahatsızlığı her fırsatta ifade ediyor.

Başta Doğu Akdeniz’deki sondaj çalışmaları olmak üzere Türkiye’nin gücü karşısında çaresiz kalan ve ABD ile AB'ye Türkiye'yi şikayet eden Yunanistan’da bu kez de Meclis’te itiraf gibi sözler sarf edildi.

Son olarak Yunan Meclisi'nde yapılan bir konuşma, Türkiye'nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başarısından duyulan rahatsızlığı bir kez daha gözler önüne serdi.

Aşırı sağcı Yunan milletvekili ve 'Yunan Çözümü' partisinin lideri Kyriakos Velopoulos, geçtiğimiz hafta yaptığı konuşmada Türkiye'nin bir süper güç haline geldiğini söyledi.

Erdoğan krizleri fırsata çeviriyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın krizleri fırsata çevirerek Türkiye'yi Avrupa'nın ticaret merkezi haline getirdiğini söyleyen Velopoulos, bundan hoşnut olmadıklarını belirterek Yunan hükümetine çağrıda bulundu.

Türk ürünlerine ek vergiler ve kısıtlamalar getirilmesi çağrısında bulunan milletvekili, Türkiye'nin Yunanistan'ın yanı başında büyüyen yeni bir 'Süper Güç' olduğunu belirterek, 'Biz buna dur demeliyiz' diye konuştu.

Türk ürünlerine ek vergi koymalıyız

Öncül sektörü olan sanayiyi düşük maliyetli yaptı, tedarik zinciri açısından Çin'e kıyasla Avrupa'ya yakın olduğu için Avrupa'ya daha hızlı ihraç ederek ve daha ucuza satıyor. Ve başka önemli nokta Türkiye Avrupa'nın yanı başında olduğu için ürünler zamanında hatta kısa sürede ulaşıyor. Bu Türk ürünleri Yunanistan üzerinden Avrupa'ya ulaşıyor. Bu nedenle Erdoğan'ın başını sıkıntıya sokabilecek olan biz olmalıyız. Türk ürünlerine ek vergiler ve kısıtlamalar getirilmeli" ifadelerini kullandı.