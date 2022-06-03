Koronavirüs pandemisi başında 100 liraya satılan maskeler artık 9 lira

Koronavirüs pandemisinin başladığı 2020 yılının Mart ayında piyasada bulunamadığı için fahiş fiyatlardan satılan maskeler artık pandeminin bitişiyle adeta bedavadan satılıyor.

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2 yıl önce koronavirüs salgınının patlak vermesiyle hayatımıza giren maskelerin, birçok alanda kullanımı zorunlu kılınmıştı. Pandeminin etkisini yitirmesiyle geçtiğimiz günlerde sağlık kuruluşları hariç her yerde maske zorunluluğu kaldırıldı. Bu gelişmenin ardından salgın sürecinde 100 liraya kadar çıkan maske fiyatlarının 10 TL'ye düşmesi vatandaşların tepkisini çekti.

Koronavirüs salgınının dünyada patlak vermesiyle birçok ülkede pandemi kısıtlamaları devreye alındı. Ülkemizde de farklı kısıtlamalarla birlikte maske takma zorunluluğu getirildi.

Aradan geçen 2 yılın ardından pandemi hem dünyada hem de ülkemizde etkisini yitirdi. Kademeli olarak kaldırılan kısıtlamalar, vatandaşlara derin bir nefes aldırdı. Son olarak uygulamada kalan maske zorunluluğu da vaka sayılarının binin altına düşmesi sonrasında kaldırıldı. Maske kullanımı artık sadece sağlık kuruluşlarında zorunlu oldu.

100 liradan 10 liraya düştü

Bu gelişmenin ardından salgın sürecinde bir paketi 100 liraya kadar satışa sunulan maskelerin fiyatlarında büyük düşüş yaşandı. Marketlerde maskelerin bir kutusunun 9,95 liraya satılmaya başlanmasına ilişkin bir fotoğraf ise sosyal medyada gündem oldu. Aradaki fiyat farkı vatandaşların tepkisini çekti. Sosyal medya üzerinden yorum yapan kullanıcılar, normalde bu kadar ucuz bir fiyata satılabilecek ürünün fırsatçılık yapılarak 10 kat fazla fiyatına satılmasına tepki gösterdi.