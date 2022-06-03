CHP'li Tunç Soyer'den büyük vicdansızlık! İzmirli depremzedelerin sığındığı konuta da göz dikti

İZMİR Büyükşehir Belediyesinin tüm mal varlıklarını satışa çıkaran Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Tunç Soyer, gözünü depremzedelerin kaldığı konutlara dikti. Depremzede 224 aileyi yerleştirildikleri konuttan çıkarma kararı alan Soyer'e aileler ve siyasilerden tepki yağdı.

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İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 30 Ekim 2020'de yaşanan ve 117 vatandaşımızın hayatını kaybettiği deprem sonrası evsiz kalan 224 aileyi yerleştirdiği Uzundere'deki toplu konutlardan kapı dışarı etme kararı aldı. Depremzedelerden oturdukları daireleri 20 Temmuz'a kadar boşaltmaları istendi. Ev kiralarının tavan yaptığı kentte büyükşehir belediyesinin yaptığı tebligat sonrası şok yaşayan depremzedeler, "Hani depremzedelerin daima yanındaydınız? Şimdi ne oldu?" diyerek isyan etti.

Sözünden döndü

30 Ekim 2020'de İzmir'de yaşanan depremde 117 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasarlı 1000'in üzerinde bina için de yıkım kararı alındı. O süreçte gazete ve televizyonlarda sık sık boy gösteren Soyer, "Depremzedelerin yanındayız" mesajı verdi. Soyer'in startını verdiği yardım kampanyasında da yüz milyonlarca lira toplandı. Depremde evini kaybettiği için sokakta kalan 224 aileyi mülkiyeti büyükşehir belediyesine ait Uzundere'deki TOKİ konutlarına yerleştiren Soyer, geçtiğimiz hafta deyim yerindeyse 'U dönüşü' yaptı.

Elektrik ve suları kesildi

Büyükşehir, ev kiralarının kentte tavan yaptığı bir süreçte depremzedeleri kapı dışarı etme kararı aldı. Depremzedelere tebligat gönderen büyükşehir, oturdukları daireleri 20 Temmuz'a kadar boşaltıp anahtarları da teslim etmelerini istedi. Tebligatta evleri boşaltmayanlar hakkında da işlem başlatılacağı ifade edildi. Kararın ardından belediyenin talebi ile dairelerin elektrik ve sularının da kesildiği öğrenildi.

"Para lazımsa şatoyu satışa çıkarsın"

AK Partili İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Üyesi Hüsnü Boztepe, Başkan Soyer'in başkanlık konutuna çevirdiği eski Şato Restaurant'ı hatırlatarak Soyer'e seslendi:

"Eğer belediyeye para lazımsa depremzedelerin barındığı konutlar yerine siz önce başkanlık konutuna çevirip ailecek içine yerleştiğiniz eski Şato Restaurant'ı satın. Depremzedeleri tahliye etmekten vazgeç. Bugün o konutlarda misafir ettiğimiz vatandaşlar İzmir depreminde evsiz kaldı. Annesini, babasını, çoluğunu çocuğunu kaybetti. Bir darbe de siz vurmayın. Yazıktır günahtır."

"Konut sorunu çözülene kadar bekleyebilirdi"

Soyer'e tepki gösteren AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal da şunları söyledi:

"Yaşananlar klasik bir Tunç Soyer vakası. Sayın Soyer, depremzedeleri apar topar tahliye etme çabası içine girmiş. Konutları tahliye etme gerekçesi de bildiğimiz kadarıyla satmak. İzmir'de adeta bir mirasyedi mantığı ile büyükşehir belediyesinin tüm mal varlıkların satışa çıkaran Soyer, en azından depremzedelerin kalıcı konut sorunu çözülene kadar bekleyebilirdi. Bu davranış zaten zor durumda olan depremzedelerin mağduriyetlerini artırmaktan başka bir işe yaramaz."

Depremzede aileler de TOKİ'nin kendileri için yaptığı konutların tamamlanmasını beklemeden tahliye kararı alan İzmir Büyükşehir Belediyesine tepki gösterdi.

(SABAH)