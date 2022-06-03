Atiye evli mi kiminle evli eşi Erol Sebebci kimdir ne iş yapıyor?

Dansları, sahne şovları ve enerjisi ile sevilen şarkıcı Atiye bu akşam Afara'nın konuklarından biri olacak. Bir dönem gözlerden uzak yaşayan Atiye o dönemde evlenmiş hatta bir kızı bile olmuş. Atiye 2018 yılında prodüktör ve müzik yönetmeni olan Erol Sebebci ile evlendi. Şimdi 3 yaşında olan Ferah Feza adında bir kızı var. Peki Atiye'nin eşi kimdir, kaç yaşında?

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Eğlenceli şarkıları ve sempatik tavırları ile bir döneme adını yazdıran şarkıcı Atiye, uzun bir aradan sonra tam gaz sahnelere geri döndü. 2018 yılında prodüktör ve müzik yönetmeni olan Erol Sebebci ile sesizce evlenen Atiye'nin 3 yaşında Ferah Feza adında bir kızı bile var. Eşi Erol Sebebci ile kameralara yakalanmamayı uzun süre başaran Atiye, sonunda kocası Erol Sebebci ile görüntülendi. Bakın 33 yaşındaki Atiye'nin eşi Erol Sebebci kimmiş?

Özel hayatını göz önünde yaşamayı tercih etmeyen ünlü şarkıcı Atiye, kural bozdu. 2018 yılından bu yana Erol Sebebci ile mutlu bir evlilik sürdüren sanatçı, aşka geldi ve eşini ilk kez gösterdi.

Öte yandan Atiye ve Erol Sebebci, 2019'da kızları Ferah Feza'yı kucağına alarak ilk kez anne ve baba olma sevincini yaşamıştı.

Kimse hamile olduğumu düşünmedi: Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz aylarda hamilelik süreci ve kızıyla ilgili samimi açıklamalarda bulunmuştu.

"Kimse çocuğum olduğunu sormadı, geç duyuldu." diyen Atiye, "Hamileyken Hindistan'daydım, çok ortalıkta görülmedim. İnsanlar kilo aldığımı düşündü. Annelik çok güzel gidiyor biraz gürültülü ama eğlenceli ve yorucu." ifadelerini kullanmıştı.

Ünlü şarkıcı, daha önce de "Kızım doğunca sanki ben de yeniden doğdum, büyüdüm. İnsan olarak geliştim. Annelik boyut artırıyor sanki. Eminim ki farkında olmadan müziğimi de çok etkiliyor. Çünkü hayatta her şey zincirleme gibi birbiriyle bağlantılıdır diye düşünüyorum." şeklinde konuşmuştu.

Atiye kimdir?

Atiye, 22 Kasım 1988 tarihinde Almanya’nın Bremen şehrinde dünyaya gelmiştir. Tam adı Deniz Atiye Yılmaz'dır. Baba tarafından Antakya’lı olan Atiye, Arap asıllıdır. Küçük yaşlarda piyano ve dans derslerine başlayan Atiye, 8 yıl Almanya'da yaşamanın ardından ailesi ile birlikte Amerika'ya taşınmıştır. Burada da 6 ay yaşadıktan sonra İzmir'e yerleşmiştir. Almanya, ABD ve Türkiye'de İzmir'de ilkokul eğitimini tamamlamasının ardından 1 yıl Hollanda ve Fransa'da ortaokulu bitirmiştir.

Deniz Atiye Yılmaz

Daha sonra Almanya'ya geri dönerek Bremen'de lise eğitimini tamamlamıştır. 2008 yılında tekrar Türkiye'ye geri gelmiştir. Ses eğitimine ise İzmir Devlet Opera ve Belesi Şan Pedagogu Bariton Aşkın Metiner ile devam etmiştir.

17 yaşındayken 2007 yılında “Gözyaşlarım” adlı ilk albümünü piyasaya süren Atiye, albümde yer alan “Don't Think” adlı parçası ile Türkiye'de önemli bir çıkış yakalamıştır. Gözyaşlarım” adlı albüm Atiye'ye Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde En İyi Çıkış Yapan Kadın Sanatçı ödülünü kazandırmıştır.

2009 yılında Atiye adını verdiği ikinci albümünü çıkarmıştır. Albümün “Muamma” adlı çıkış parçasına, Murad Küçük yönetmenliğinde klip çekmiştir. Bu parça ile MTV Türkiye listelerinde bir numaraya kadar yükselmiştir. Atiye, 1 yıl süren stüdyo çalışmalarından sonra 2011 yılının Mart ayında, “Budur” adlı 3. stüdyo albümünü yayınlamıştır. Albüm ile aynı adı taşıyan çıkış şarkısı “Budur” yayınından kısa bir süre sonra radyo ve müzik listelerinde bir numaraya kadar yükselmiştir.

2011 yılınının Ekim ayında sonuçlanan 18.MTV Ema Müzik Ödülleri'nde “Best Turkish Act” ödülüne layık görülmüştür. 27 Temmuz 2012 tarihinde Almanya, Avusturya ve İsviçre'de “Bring Me Back” adlı single parçasını yayınlamıştır. “Budur” adlı albümünden 2 yıl sonra ise, “Soygun Var” adlı 4. albümünü yayımlamıştır.

2016 yılında yönetmenliğini Handan Öztürk'ün yaptığı “Bana Git De” adlı sinema filminde “Leyal” karakteri ile başrol oynayan Atiye Akrep burcudur.

Albümleri:

Gözyaşlarım (2007)

Atiye (2009)

Budur (2011)

Soygun Var (2013)

Single'ları:

“Yetmez” (2014)

“Sor” (2015)

“Come to Me” (2015)

“Abrakadabra” (2015)

“İnşallah Canım Ya” (2016)

“Zamansız Aşklar” (2017)

“Radiant Night” (2017)

“We Got That La” (2017)

“Hisset” (2018)

“Tom Tom” (2019)

Ödülleri:

2007 – Kral TV Video Müzik Ödülleri – En İyi Çıkış Yapan Sanatçı

2009 – Siyaset Dergisi Ödülleri – Yılın Düeti (Kal)

2010 – Radyo Boğaziçi Müzik Ödülleri – En İyi Şarkı (Salla)

2010 – Aslan Max Ödülleri – Yılın Kadın Sanatçısı

2010 – Aslan Max Ödülleri – Yılın Şarkısı (Salla)

2010 – Altın Kelebek Ödülleri – En İyi Çıkış Yapan Sanatçı

2011 – MTV Avrupa Müzik Ödülleri – En İyi Türk Sanatçı

2014 – Elle Style Ödülleri – Kadın Müzik Starı

2015 – Eryetiş & Balkanlar Eğitim Kurumları Mavi Çınar Ödülleri – Yılın En İyi Kadın Müzik Yorumcusu

2016 – Yeditepe Üniversitesi 4.Dilek Ödülleri – Yılın En İyi Single’ı (Abrakadabra)

Atiye'nin rol aldığı diziler ve filmler:

2016 – Bana Git De (Leyla) (Sinema Filmi)