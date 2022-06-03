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Türkiye enflasyonda G20 ülkelerine fark attı

Türkiye enflasyonda G20 ülkelerine fark attı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre Mayıs'ta enflasyon aylık bazda yüzde 2,98 artış gösterdi. Yıllık bazda ise 73,50 oldu. Böylelikle enflasyon son 24 yılın zirvesini gördü. Açıklanan enflasyon oranları ile Türkiye, G-20 ülkelerine fark attı.

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TÜİK'in bugün açıkladığı verilere göre enflasyon, mayısta yüzde 2,98 artarak yıllık bazda yüzde 73,50 oldu. Böylelikle enflasyon son 24 yılın zirvesini gördü. ENAG'a göre ise Mayıs enflasyonu yüzde 160,67 olarak açıklandı.

Mayıs ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından Türkiye, enflasyon oranında G-20 ülkelerine fark attı.

Yüzde 73,50 ile son 24 yılında zirvesini gören Türkiye'yi en yakın yüzde 51,27 oranıyla Arjantin takip etti. Ukrayna'ya karşı işgal başlatan Rusya ise yüzde 17,83 oranla üçüncü sırada yer aldı. En düşük enflasyon ise Çin'de.

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