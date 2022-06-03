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Türkiye'ye karşı kışkırtıcı bir tavır sergileyen Yunanistan'ın son hamleleri sabır taşırdı

Türkiye'ye karşı kışkırtıcı bir tavır sergileyen Yunanistan'ın son hamleleri sabır taşırdı

Son dönemde gerilimin yeniden tırmanmasının perde arkasında yatan nedenler açıkça görülüyor. Batılı ülkelerden aldığı destekle Türkiye'ye karşı kışkırtıcı bir tavır sergileyen Yunanistan'ın son hamleleri sabır taşırdı.

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Yunanistan yola gelmeyecek. Artık bu ülke ile ikili görüşme yapmayacağız" açıklamasının ardından iki ülke arasındaki diyalog mekanizmaları devre dışı bırakıldı.

Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey anlaşmasının bozulduğunu Erdoğan, açıklarken edinilen bilgiye göre Yunanistan ile iki mekanizma daha durduruldu. Bunlardan ilki Türk ve Yunan savunma bakanlıklarından heyetlerin katıldığı 'güven artırıcı önlemler toplantısı' olduğu öğrenildi. Türkiye ile Yunanistan'dan diplomatların yer aldığı, son olarak 64’üncü turu şubat ayında Atina'da yapılan istişari görüşmeler de rafa kaldırıldı.

Türkiye'nin sabrını taşıran ve ilişkileri kopma noktasına getiren Yunanistan'ın Türkiye karşıtı adımlar şunlar:

- Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in Türkiye'yi üçüncü ülkelere şikayet etmesi
- Göçmelere uyguladığı insanlık dışı muamele ve göçmenleri Türkiye'ye itmesi
- Doğu Akdeniz'deki maksimalist tutumu
- Ege'deki adaları silahlandırması ve asker çıkarması
- Lozan ve Paris antlaşmalarını ihlal etmesi
- 16 haritayla Türkiye'ye karşı uluslararası kampanya başlatması
- Batı Trakya Türklerine baskı
- Türk hava sahasını ihlal
- Ege ve Akdeniz'de NAVTEX ilanları
- Ülkeyi ABD üstleriyle donatması
- Ege'de kara sularını 12 mile çıkarma ısrarı

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