Rusya lideri Putin ile ilgili şoke eden iddialar! Hastalığını açıklayıp suikast girişimini duyurdular

RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sağlığı ile ilgili dedikodular, uluslararası basına yansımaya devam ediyor. Newsweek dergisinin ulaştığı son ABD istihbarat raporuna göre Putin, kesinlikle hasta ve nisan ayında kan kanseri tedavisi gördü.

Putin'in sağlığına ilişkin kapsamlı istihbarat kaynaklarına erişen yetkililer Rus liderin durumunun parlak olmadığını söyledi. Yetkililer Putin'in iktidardaki gücünün azaldığını kaydederken Putin'in iktidarı kaybedeceği konusunda giderek daha fazla paranoyaklaştığını ve mart ayında bir suikast girişiminden kurtulduğunu iddia etti.

İngiliz basını Putin'in kanser olduğu iddiasını bir kez daha gündeme getirmiş ve doktorların Putin'e biçtiği ömrü sayfalarına taşımıştı. Daily Mirror gazetesinin özel haberine göre doktorları Rus lidere en fazla 3 yıl ömür biçmişti. Daily Mirror, haberini Rusya'nın devlet iç güvenlik kurumu olan Federal Güvenlik Servisinde (FSB) görev alan bir ajana dayandırmıştı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise İngiliz basınının iddiası sonra Fransız TF1 kanalına verdiği demeçte Putin'in sağlık durumuna ilişkin olarak, "Kendisini ekranlardan gözlemleyebilir performansını okuyabilir, duyabilirsiniz. Mantıklı insanların bu adamda hastalık ya da halsizlik belirtileri görebileceğini sanmıyorum" demişti.