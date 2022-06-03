Putin'i çileden çıkaracak olay! Rus askerler kamera karşısında isyan etti

Savaşın başladığı günden bu yana 'aç ve ilaçsız' kaldıklarını iddia eden Rus askerleri kameralar önüne geçerek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e isyan etti. Sosyal medyada geniş yankı uyandıran videoda bölük komutanı, üst komutanın şikayetleri sabotaj olarak yorumladığına dikkat çekerek, "Askerlerinizi ölüme göndermekten ne kazanılır?" sorusunu sordu.

Abone ol

RUSYA'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya açtığı savaş 100 günü geride bırakırken kendi ifadelerine göre 'barış gücü' olarak Ukrayna'ya gönderilen Rus askerleri sonu bilinmeyen bir çatışmanın içine sürüklendi.

Rus askerlerinin Ukrayna içerisinde yaşadıkları sıkıntılar nedeni ile şikayetçi oldukları, emirlere uymadıkları ve silah bıraktıkları aylardır belli aralıklarla gündeme geliyor.

Askerler isyan etti: Aç ve ilaçsız kaldık

Dünya basını Rus askerlerine ait ses kayıtlarını defalarca kez deşifre etti ancak bu kez askerler kendi istekleri ile kamera önüne çıktı ve Putin'e seslendi.

Ayrılıkçı Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin 113. tüfek alayından olduklarını iddia eden askerler Ukrayna'ya ön saflarda savaşmak için gönderildiklerini ancak aylardır soğukta ilaçsız ve yiyeceksiz kaldıklarını söyleyerek isyan etti.

"Uygun teçhizat ve tıbbi bakım yok"

Askerlerine uygun teçhizat ve tıbbi bakım sağlanmadığını söyleyen bölük komutanı da hiç bir şekilde askere alınmaması gereken kronik hastalıkları olan erkeklerin savaşın ortasına atıldığını iddia etti. Sosyal medyada hızla yayılan videoda komutanın, "Ukrayna'nın Herson bölgesinde ön saflardaydık. O zamanlar personel soğuk ve açlığın üstesinden geldi ve önemli bir süre boyunca maddi destek, tıbbi malzeme veya yiyecek olmadan savaşmayı başardık" dediği duyuluyor.

"Şikayetlerimiz sabotaj olarak görülüyor"

Askerlerin herhangi bir tıbbi muayene yapılmadan savaş alanına gönderildiği belirten komutan "Taburumuz içinde Donetsk Halk Cumhuriyeti yasalarına göre askere gitmemesi gereken kişiler var. Kronik hastalıkları olanlar var, akıl sağlığı ile sorunlar yaşayanlar var" ifadelerini kullanıyor. "Üst komuta şikayetlerimizi sabotaj olarak yorumluyor" diyen komutan, "Memurlarınıza saygı gösterin. Askerlerinizi ölüme göndermekten ne kazanılır?" sorusunu soruyor.

Komutandan sonra endişelerini dile getiren ancak üst kademe tarafından görmezden gelindiklerini söyleyen askerler tek tek konuşuyor.