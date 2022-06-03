Karadeniz gazında önemli gelişme! Yüzde 40'ı tamamlandı

KARADENİZ gazının karaya çıkış noktası Filyos doğal gaz işleme tesisinin temelinin atılmasının üzerinden geçen bir yılda tesis alanında önemli aşama kaydedildi.

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TÜRKİYE'nin Karadeniz'de keşfettiği 540 milyar metreküp doğal gazın üretim aşamasına yönelik çalışmalar sürerken gazı karaya çıkaracak boru hattı ve işleme tesisinde de eş zamanlı ilerleme kaydediliyor.

Toplamda 7 kuyunun tamamlandığı ve 4 kuyunun açılma aşamasında olduğu Karadeniz gazını denizin altından taşıyacak 170 kilometrelik boru hattında ilk borular 10 Haziran'dan itibaren kıyıdan başlanarak döşenecek.

Yaklaşık 170 kilometrelik boru hattıyla karaya ulaşan gaz 3 bin 500 dönümlük alanda kurulan Filyos doğal gaz işleme tesisinde işlenecek ve Türkiye'nin doğal gaz şebekesine basılmaya uygun hale getirilecek.