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Karadeniz gazında önemli gelişme! Yüzde 40'ı tamamlandı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Karadeniz gazında önemli gelişme! Yüzde 40'ı tamamlandı

KARADENİZ gazının karaya çıkış noktası Filyos doğal gaz işleme tesisinin temelinin atılmasının üzerinden geçen bir yılda tesis alanında önemli aşama kaydedildi.

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TÜRKİYE'nin Karadeniz'de keşfettiği 540 milyar metreküp doğal gazın üretim aşamasına yönelik çalışmalar sürerken gazı karaya çıkaracak boru hattı ve işleme tesisinde de eş zamanlı ilerleme kaydediliyor.

Toplamda 7 kuyunun tamamlandığı ve 4 kuyunun açılma aşamasında olduğu Karadeniz gazını denizin altından taşıyacak 170 kilometrelik boru hattında ilk borular 10 Haziran'dan itibaren kıyıdan başlanarak döşenecek.

Yaklaşık 170 kilometrelik boru hattıyla karaya ulaşan gaz 3 bin 500 dönümlük alanda kurulan Filyos doğal gaz işleme tesisinde işlenecek ve Türkiye'nin doğal gaz şebekesine basılmaya uygun hale getirilecek.

Temeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla geçen yıl 4 Haziran'da atılan tesiste bir yılda önemli aşama kaydedildi. İnşaatının yüzde 40'ı tamamlanan tesis gelecek yılın son çeyreğinde tamamlanacak.

Kanuni ve Yavuz sondaj gemilerinin kuyulardaki çalışmalarını tamamlamasının ardından kuyuların vanaları ana dağıtım haznesine bağlanacak ve bu dağıtım haznesinden doğal gaz boru hattı aracılığıyla karaya kadar gelecek. Bu işlemin yıl sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.

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