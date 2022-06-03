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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO'ya net mesaj! Şartları tek tek sıraladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO'ya net mesaj! Şartları tek tek sıraladı

TÜRKİYE Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirirken Türkiye'nin güvenlik endişelerinin haklı ve meşru temellere dayandığını belirtti.

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TÜRKİYE Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyelik talebi ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın üyelik taleplerine dair Türkiye'nin güvenlik endişelerinin haklı ve meşru temellere dayandığını belirterek her iki ülkenin de terörizmi desteklemekten vazgeçtiklerini, Türkiye'ye yönelik yaptırımları kaldırdıklarını, ittifak dayanışması sergilemeye hazır olduklarını çok açık ve net bir şekilde ortaya koymaları gerektiğini vurguladı.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg de önemli bir müttefik olan Türkiye'nin beklentilerinin karşılanması gerektiğine dikkati çekti.

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