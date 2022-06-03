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THY açıkladı, bir ülke daha Türkiye'ye yönelik yasağı kaldırdı

THY açıkladı, bir ülke daha Türkiye'ye yönelik yasağı kaldırdı

Türk Hava Yolları (THY), koronavirüs önlemleri kapsamında Türkiye'den gelen yolculara aşı veya negatif PCR test ibrazı zorunluğu isteyen İtalya'nın bu tedbirleri kaldırdığını duyurdu.

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THY'nin sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, İtalya'ya seyahat edecek yolculara ülkede uygulanan covid-19 tedbirlerinin sona erdiği belirtilerek, "İtalya'da uygulanan Covid -19 kısıtlamaları kaldırılmıştır. İtalya'ya girişlerde aşı kartı ya da PCR testi ibraz etme zorunluluğu yoktur. Keyifli seyahatler" denildi.

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