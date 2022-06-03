Milli Eğitim Bakanı Özer'den öğrencilere müjde!

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ''Yıllardan beri kronik bir problem olan yabancı dille, İngilizce ile ilgili, bunu çözmek için İngilizce yaz okulunu açıyoruz" dedi. Özer, ayrıca yaz dönemi kursları için başvuru tarihini açıkladı.

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Çankırı'da anaokulunun açılış töreninden yaptığı açıklamada, "4. sınıftan 12. sınıfa, tüm öğrencilerimizi oyun kıvamındaki matematik seferberliğiyle yaz okulunda buluşturuyoruz. Dördüncüsü yıllardan beri kronik bir problem olan yabancı dille, İngilizce ile ilgili, bunu çözmek için İngilizce yaz okulunu açıyoruz" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve eşi Nebahat Özer, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım, Türk Kızılay’ın "81 İl 81 Anaokulu" projesi çerçevesinde Çankırı’da hayırsever tarafından yaptırılan Hacı Mehmet Üner Kızılay Anaokulunun açılışını yaptı.

Bakan Özer, açılış töreninde yaptığı açıklamada, okul öncesi eğitimin sistem içinde uzun vadede getirisinin büyük, yatırım maliyetinin düşük bir eğitim politikası olduğunu söyledi. Bakan Özer, "81 İl 81 Anaokulu" projesinin her tarafında olduklarını, Türk Kızılay’ın ve hayırseverlerin yaptırmış olduğu okulların donatımları, öğretmen atamaları gibi tüm süreçleri aktif şekilde takip ettiklerini ifade etti. Milli Eğitim Bakanlığının da kritik öneme sahip olan okul öncesi eğitim alanında yeni hedefler belirlediğini, bu çerçevede 3 bin yeni anaokulu, 40 bin yeni ana sınıfı yapmak için yola çıktıklarını belirtti.

'Türkiye ilk kez oecd ortalamasını yakalayacak'

Hedef doğrultusunda yılbaşından bu yana yapılan çalışmaları özetleyen Bakan Özer, "Altı ayda 155 anaokulunu hizmete açtık. 8 bin 500 ana sınıfını hizmete açtık. 288 anaokulunun ihalesini tamamladık. 2 bin 557 anaokulunu da yatırım bütçesine dâhil ettik ve ihale süreçleri devam ediyor. 2022 yılı içinde inşallah, bunları tamamladığımız zaman 5 yaştaki okullaşma oranı yüzde 100’e, 4 yaştaki okullaşma oranı yüzde 70’e ve 3 yaştaki okullaşma oranı yüzde 14’ten yüzde 50’ye çıkmış olacak ve Türkiye, ilk kez OECD ortalamasını yakalamış olacak" dedi.

12 bin öğrencimizi anaokulu ile buluşturduk

Altı aylık süreçte yapılan atılımla 400 bin öğrencinin anaokuluyla buluşturulduğunu belirten Özer "Özellikle kırsal bölgelerde köylerdeki ana sınıfı, anaokulu açma şartını, on öğrenciden beşe indirdik. 12 bin öğrencimizi anaokulu ile buluşturduk. 2000’li yıllarda okul öncesi eğitimde okullaşma oranı yüzde 11’di. Bugün yüzde 92" ifadesini kullandı.

Son 20 yılda eğitimin her kademesinde sağlanan evrenselleşme ve kitleselleşme sürecinin okul öncesi eğitimle tamamlanmış olacağını dile getiren Özer, bu süreçte çok büyük katkısı olan Binali Yıldırım’a şükranlarını sunduğunu belirtti.

Matematik seferberliğiyle yaz okulunda buluşturuyoruz

Milli Eğitim Bakanlığının bu yaz ilk kez dört alanda yaz okulu başlattığını anımsatan Özer, bunlardan birincisinin bilim ve sanat merkezlerinde tüm öğrencilere açık şekilde hem bilim hem de sanat alanında yaz okulları olduğunu belirterek, "Tüm Türkiye’de matematik seferberliği başlattık. 4. sınıftan 12. sınıfa, tüm öğrencilerimizi oyun kıvamındaki matematik seferberliğiyle yaz okulunda buluşturuyoruz. Dördüncüsü yıllardan beri kronik bir problem olan yabancı dille, İngilizce ile ilgili, bunu çözmek için İngilizce yaz okulunu açıyoruz" diye konuştu.

Yaz okullarında öğrenmenin oyunla olacağını belirten Özer, öğrencilerin gittikleri her yerden aktif olarak bu süreçlere ücretsiz katılabileceklerini de sözlerine ekledi.

Yaz okulları ile yaz dönemi dyk kursları başvuruları başlıyor

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yaz dönemi destekleme ve yetiştirme kursları ile yaz okulları için öğrenci başvurularının, 15-18 Haziran'da alınacağını bildirdi.

2021-2022 eğitim öğretim yılı yaz dönemi Destekleme ve Yetiştirme Kursları ve yaz okulları ile 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına ilişkin kılavuz hazırlandı. Kılavuza göre açılması planlanan yaz dönemi Destekleme ve Yetiştirme Kursları ile yaz okulları başvuru süreci, e-kurs modülü üzerinden 6-23 Haziran tarihleri arasında tamamlanacak.

Buna göre, Kurs merkezi başvurularının alınması ve il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince onaylanması. 6-10 Haziran’da; öğretmen başvurularının alınması, ücretli öğretmen başvurularının il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince onaylanması, 11-14 Haziran’da; öğrenci başvuruları ise 15-18 Haziran’da gerçekleştirilecek.

Yaz döneminde açılacak destekleme ve yetiştirme kursları

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konuya ilişkin yaptığı açıklamada yaz döneminde açılacak destekleme ve yetiştirme kursları kapsamında 8’inci sınıf öğrencileri için Türkçe, ilköğretim matematik, fen bilimleri, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve yabancı dil derslerinden kursların açılacağını belirtti.



Bakan Özer, 12 ve mezun öğrenciler için ise şu derslerden kurs açılacağını söyledi: “Türk dili ve edebiyatı, matematik, fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi, yabancı dil, felsefe, psikoloji, sosyoloji, mantık.”

Yaz döneminde destekleme ve yetiştirme kurslarının 4 Temmuz-28 Ağustos tarihleri arasında açılacağını kaydeden Özer, “Öğretmen ve öğrenciler yaz dönemi sürecinde istedikleri ilde yer alan seviyelerine uygun okul türlerinde yaz dönemi Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına başvuru yapıp katılabilecek.” diye konuştu.



Yaz okulları

Bakan Özer, şu açıklamalarda bulundu:

“Yaz okulları temel eğitim düzeyinde 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflara yönelik; ortaöğretim düzeyinde ise 9, 10, 11 ve 12. sınıflara yönelik matematik ve İngilizce derslerinden olacak.

Öğrencilerimiz destekleme ve yetiştirme kursları ve yaz okulları için 15-18 Haziran tarihleri arasında başvuruları e-kurs modülü üzerinden yapabilecek.

Yaz okulu kapsamında açılacak kurslar 4. sınıf, 5-6. Sınıf (tek grup), 7-8. sınıf (tek grup), 9-10. Sınıf (tek grup) 11-12. sınıf (tek grup) şeklinde oluşturulan sınıf seviyelerinde oluşturulacak.

Öğrencilerin matematik okuryazarlığını güçlendirmek, matematiği sevdirerek günlük yaşam becerileriyle ilişkilendirilmesini sağlamak amacıyla başlattığımız ‘Matematik Seferberliği’ kapsamında matematik dersinden; yabancı dil öğretiminde konuşma ve etkili iletişim becerilerinin geliştirilmesi amacıyla İngilizce dersinden hazırlanacak etkinlik temelli çerçeve programları doğrultusunda yaz okulları haftada 12 saat, toplamda 48 saat olarak uygulanacak.

Yaz okulları, 4 Temmuz-28 Ağustos tarihleri arasında öğretmen ve öğrenci başvurularının yoğunluğuna göre okul idarelerince belirlenen tarihler arasında açılacak. Öğretmen ve öğrenciler yaz dönemi sürecinde istedikleri ilde seviyelerine uygun okul türlerinde yaz okullarına katılabilecek. Yaz okullarında görevlendirilen öğretmenler, 28-30 Haziran tarihleri arasında ÖBA üzerinden yapılacak 2 günlük bir eğitime alınacak. ”